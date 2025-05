El feroz ataque de Fantino a Darín por su frase sobre las empanadas: “Tiene cierto tinte kukardo...”.

Una declaración encendió la polémica y lo colocó en el centro de la conversación mediática, generando opiniones divididas entre quienes respaldan su mirada y quienes la cuestionan. Ricardo Darín se convirtió en tendencia a raíz de sus comentarios sobre la situación política y económica del país.

El reconocido actor compartió su análisis de la actualidad durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand, donde expresó su preocupación por el costo de vida. Para ilustrar su punto, manifestó: “No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. Los precios son terribles”.

En línea con la dinámica actual de viralización de fragmentos en redes sociales, el actor quedó en el centro del escrutinio público, al punto que varios funcionarios del Gobierno salieron a desmentir sus dichos en distintos medios. Además, Alejandro Fantino no dejó pasar la ocasión y le dedicó un fuerte descargo con tono crítico.

Así criticó Alejandro Fantino a Ricardo Darín sobre sus dichos de las empanadas

Desde su plataforma de streaming, Neura, el conductor analizó las declaraciones del protagonista de El Eternauta y arrancó con una ironía al exclamar: “Estaba escuchando a Duchita Darín. Si el tipo se conforma con dos duchas de agua caliente al día no come una docena de empanadas por cincuenta lucas”.

A continuación, Fantino amplió su postura: “Es como dije, tiene un auto importado. Es problema de Darín, no es mi guerra tampoco”. Sin embargo, el periodista subió el tono y lanzó una frase filosa: “Me parece que Darín tiene cierto tinte kukardo, lo digo sin que se enoje. Y está bien que sea así, lo que pasa es que no lo reconoce”.

En su análisis de las afirmaciones del actor, Alejandro remarcó: “Lo que él quiere decir es que el número de la inflación puede estar bajo pero una docena de empanadas cuesta cuarenta y ocho mil pesos. Como está desconectado de la realidad, lo dice para pegarle al gobierno”.

Para concluir su crítica, el santafesino fue categórico: “Le salió mal, no es real que se conforma con dos duchas calientes. Es un tipo respetado en el mundo, pero no me voy a comer que el verso que el chabón es humilde, de a pie, no es así. Él come empanadas por cincuenta lucas la docena”. Y cerró con una sentencia directa sobre el actor: “Este muchacho dice una cosa y hace otra”.