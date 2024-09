Alejandro Fantino reveló cuál es el acuerdo económico que tiene con su esposa: “Quiero vivir bien”

Alejandro Fantino se casó a fines de 2022 con Coni Mosqueira, luego de un año de su matrimonio, la pareja anunció la llegada de su primer hijo juntos, Beltrán quien nació en abril de este año. La familia comparte sus momentos juntos y los desafíos en esta nueva etapa. En una entrevista que brindó el comunicador contó del pacto económico que tiene con su esposa.

Cada vez es más común que las parejas antes de pasar por el registro civil decidan llegar a un acuerdo sobre los bienes que tiene cada uno por separado y qué harán con los que adquieran en su vida en conjunto. Es por eso que firman contratos económicos prenupciales para fijar legalmente sus ingresos.

Si bien esto es común entre los famosos que tienen gran poder adquisitivo, Alejandro Fantino reveló en Socios del Espectáculo el acuerdo al que llegaron él y su esposa sobre la economía del hogar y la familia.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira. Gentileza Instagram.

Alejandro Fantino contó cómo es el pacto económico con su esposa Coni Mosqueira

En el contexto de la presentación de su nuevo programa en El Trece llamado “Por amor o por dinero”, le preguntaron al conductor sobre la importancia del dinero en su vida. Ante esto, Alejandro Fantino comentó: “El dinero que entra a mi casa es de toda mi familia y lo administran hace doce años dos personas, no me importa”.

Alejandro Fantino

Sus palabras sorprendieron a los panelistas que pensaron que iba a decir el nombre de su esposa. Sin embargo, el conductor aclaró: “Yo estoy casado legalmente, si a casa entran $100, $50 son míos y $50 es de Connie”.

“El dinero a mí no me importa, me desenergiza, yo no soy millonario, tengo una gran casa y laburo hace 30 años. No me importa, honestamente. Por supuesto que quiero vivir bien y que mi hijo tenga lo que tiene que tener. Sé que va a haber para comer, siempre la vida me da una oportunidad”, agregó Alejandro Fantino.

Asimismo, recordó su divorcio de la actriz Miriam Lanzoni y cómo fue el acuerdo entre ellos: “Yo firmé el divorcio con Miriam a los tres o cuatro años, no nos poníamos de acuerdo con qué se quedaba cada uno, habían dos departamentos y decíamos ‘llevátelo vos’, ‘no, llevátelo vos’, no me importa el dinero”.