La furiosa respuesta de Cinthia Fernández cuando le preguntaron de qué vive y la picante indirecta para Luciana Salazar

Cinthia Fernández es una de las famosas que no tiene problema en opinar sobre temas de actualidad y decir lo qué piensa de otros famosos. Pero también es una destaca influencer en las redes sociales donde deja consejos sobre maternidad, alimentación y entrenamiento.

La famosa está muy presente en Instagram, y desde allí mantiene una constante interacción con sus millones de seguidores, donde estos no dudan en preguntarle sobre su vida.

Es por eso que la bailarina abrió la caja de preguntas de Instagram para charlas con sus fanáticos y uno de ellos quiso saber de qué vive, porque ella misma contó que rechazó varias ofertas de trabajo de la televisión.

Cinthia Fernández reveló de qué vive y le dejó un palito a Luciana Salazar

Una de las preguntas que le hicieron fue: “¿cuándo volvés a la tele, se te extraña?”. Ante esta consulta, la famosa respondió: “Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar. Y la tv en vez de aumentar, bajan los sueldos. Así que hasta que aparezca un sueldo normal no haré nada. Solo por eso rechacé hasta ahora las ofertas. Pero ganas siempre tengo”.

Cinthia Fernández explicó porque rechazó las ofertas de trabajo en la televisión Foto: instagram/cinthia_fernanadez_

Sin embargo, su respuesta generó curiosidad en sus seguidores ya que muchos quisieron saber de qué vive luego de rechazar trabajo. Sin embargo, la famosa se mostró molesta y reveló que tiene varios emprendimientos personales y la próxima inauguración de su “sala de escape”.

“Al rechazar ofertas laborales, ¿de qué vivís?”, le consultó un seguidor. Cinthia se mostró enojada ante la pregunta y contestó con furia: “Tengo dos empresas de make up, de ropa deportiva y de bikinis. Más un local por inaugurar. ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS”.

La indirecta de Cinthia Fernández a Luciana Salazar Foto: instagram/cinthia_fernandez_

Las iniciales que dejó la famosa hacen referencia a Luciana Salazar, ya que hace unas semanas opinó de la vida de la modelo y de cómo vive sin tener que trabajar.

Cinthia Fernández dejó una dura opinión de Luciana Salazar al conocer la cuota del colegio de Matilda

La bailarina dejó un fuerte mensaje en las redes sociales cuando se enteró la elevada cuota que paga Luciana por el colegio de Matilda. “¿Cómo paga el colegio de la nena Lucianita Salazar?”, opinó Cinthia.

“El colegio vale 1500 dólares según me informaron. Si mi fuente no se equivoca ¿cómo hace una desempleada como ella para mantener eso? Quiero la receta”, expresó picante.