¿Sola o acompañada? Cinthia Fernández reveló su estado sentimental y si volvería con su ex

Cinthia Fernández es una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo argentino y también se convirtió en una verdadera influencer. En su cuenta personal de Instagram, la bailarina acumula más de 6 millones de seguidores que siguen de cerca cada paso de su vida.

En la red social, Cinthia muestra lo más íntimo de su maternidad y también comparte sus trabajos. En las últimas horas, la modelo publicó una caja de preguntas para interactuar con sus fanáticos y algunas de las respuestas dejaron sorprendidos a todos.

Cinthia Fernández es una de las celebridades más conocidas. Foto: instagram

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que indagaba sobre su situación sentimental. “¿Estás con alguien?”, consultó un internauta. “Carencia de calidad masculina”, respondió Cinthia, a quien no se la ve acompañada desde hace un tiempo largo. Además, aclaró que no volvería a estar con su última pareja, Martín Baclini.

La situación sentimental de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

“¿Te gustaría volver con Martín?”, fue la pregunta de otro seguidor. “Si ya no volvimos, no va a pasar”, respondió Fernández y agregó: “Me lo preguntan siempre. Fue el hombre más importante de mi vida, pero no vamos a volver”.

Cinthia Fernández habló de Martín Baclini, su última pareja. Foto: Instagram

Le preguntaron a Cinthia Fernández de qué vive y arremetió contra Luciana Salazar

Siguiendo con la dinámica de preguntas y respuestas, muy común en los famosos que pican en punta en las redes y en donde revelan mucha información jugosa, Cinthia contestó tajante cuando le preguntaron de qué trabaja: “Hola Cin, al rechazar ofertas laborales, ¿de qué vivís? Perdón mi pregunta”, consultó una fanática.

El enojo de Cinthia Fernández cuando le consultaron de qué vive. Foto: Instagram

“Tengo dos empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram”, respondió Fernández y le tiró un palito a Luciana Salazar, con quien tuvo un cruce días atrás. “¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS”, escribió la famosa.

Fernández aclaró por qué no está trabajando en televisión. Foto: Instagram

Además, Cinthia aclaró por qué no está trabajando en televisión: “Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar”. “Y la televisión, en vez de aumentar, baja los sueldos… así que hasta que aparezca un sueldo normal no haré nada”, continuó explicando. “Solo por eso rechacé hasta ahora las ofertas, pero ganas siempre tengo”, concluyó.