Morena Rial se cansó de las críticas y destrozó a Yanina Latorre: “No tiene otro tema que no sea yo”

Morena Rial vive un presente complicado desde que estuvo detenida por 10 días tras ser coautora de un robo en una casa en San Isidro. La influencer logró salir en libertad por medio de una excarcelación extraordinaria bajo la defensa del abogado Fernando Burlando.

La hija de Jorge Rial estuvo de invitada al programa de Carmen Barbieri, donde habló por primera vez de su detención y se mostró arrepentida. Luego de eso, fue la conductora quien le ofreció sumarse como panelista, pero a las pocas horas se cayó la oferta de trabajo.

Morena Rial no se quedó callada y apuntó contra Carmen Barbieri por lo que hizo. "Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad. Pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo. Pero en la cara no dijeron nada, porque quejas no podían tener si ni en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana", lanzó sin filtros la famosa.

Morena Rial se enojó con Carmen Barbieri e hizo un fuerte descargo

La aparición en televisión de Morena llevó a que se genere polémica, ya que muchos no están de acuerdo por haber robado. Yanina Latorre fue la primera que apuntó contra la influencer y recordó cuando dijo de forma despectiva que no trabajaría de cajera en un supermercado.

Morena Rial apuntó picante contra Yanina Latorre y LAM

Fiel a su estilo, Morena no se quedó callada y explotó contra todos, en especial contra Yanina Latorre. La influencer la trató de psiquiátrica y lanzó varios dardos.

“Me matan en el programa, pero todos los días me vienen a tocar el timbre en el horario de LAM para que les dé una nota”, comentó Morena con ironía.

“No me importa, pero no tienen otro tema de que hablar que sea tan importante como yo me parece”, agregó picante la influencer.

“Porque desde que caí detenida hasta hoy, veo todos los programas que me nombran, y ya está, ya pasó el tema”, expresó Morena Rial.

La bronca de ella conmigo viene de un problema con mi papá. Le quiere pegar a él", cerró Morena.