Morena Rial reveló el verdadero motivo de por qué comenzó a robar: “Quise...”

Morena Rial es el foco de atención en los medios de comunicación tras estar más de una semana detenida en una comisaría de San Isidro por ser coautora de un robo en una vivienda. Días atrás, había sido demorada junto a un grupo de personas por bajar la térmica de una casa e intentar ingresar. La hija de Jorge Rial logró la excarcelación extraordinaria con condiciones luego de que la defienda Fernando Burlando.

Tras salir de la cárcel, la influencer se encuentra en la casa de su hermana Rocío y con su hijo menor de cuatro meses, ya que su hijo mayor vive en Córdoba con el padre. Mientras ella estaba detenida fue Jorge Rial, quien se ocupó del bebé.

Morena Rial habló en vivo por primera vez tras salir de la cárcel

Antes de salir de la cárcel, la hija del conductor confesó su participación en el delito y aportó datos sobre los demás implicados. Morena rompió el silencio por primera vez en vivo y fue en el programa que conduce Carmen Barbieri.

La palabra de Morena Rial sobre por qué comenzó con la vida delictiva

“Hace años que vengo en un mal ambiente”, expresó la famosa sobre sus amistades, a quien su padre llamó marginales. Luego, Morena contó porque actuó así: “Desde que me peleé con mi papá que agarré para ese lado. Fue como un acto de rebeldía”.

“Como que quise llamar la atención. Y bueno, a veces las cosas no salen bien, ¿no?“, comentó Morena Rial con sinceridad.

Asimismo, la influencer habló de la relación con su papá mientras ella estuvo detenida: “Sí, esperaba que actuara así como actuó con el bebé porque antes que nada él es abuelo, y es gran abuelo. Lo que me sorprendió es que me haya venido a ver a la cárcel. Eso sí que no me lo esperaba“.