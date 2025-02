El polémico motivo por el que podrían desalojar a Rocío y Morena Rial del departamento que comparten: “Los vecinos...”.

Poco a poco, Morena Rial se adapta a su nueva vida en libertad, luego de haber pasado ocho días en una celda de comisaría, siendo investigada por formar parte de una banda delictiva que organizaba robos en modalidad escruche en la zona norte de Buenos Aires.

Sin embargo, la influencer podría enfrentar un desalojo del departamento de su hermana Rocío debido a razones que, por ahora, no la implican directamente.

Morena Rial declaró ante la Justicia: admitió culpabilidad y dio su versión de los hechos. (Gentileza / Nicolás Suárez)

La hija de Jorge Rial había establecido el hogar de la productora como su lugar de excarcelación, pero podrían terminar quedándose sin lugar donde vivir.

Las hijas de Jorge tienen una deuda millonaria por expensas, lo que podría llevar a su desalojo del edificio, según lo anunciado por Juan Etchegoyen en Mitre.

El periodista reconoció que “el tema de Morena Rial ha perdido intensidad tras su liberación, pero hay un dato importante relacionado con la situación actual de las hijas de Jorge”.

La razón del desalojo de Rocío y Morena Rial

“Me cuentan personas que frecuentan el edificio que deben mucho dinero de expensas y de no regularizarse esto podría haber un desalojo”, anunció Etchegoyen.

Y añadió: “Yo imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena”.

“Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos que tiene el departamento. Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos que se debe de expensas”, cuestionó Juan.

Sobre el vínculo con los vecinos, el periodista fue tajante: “Por otro lado me dicen que la relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas aunque no profundizan en los detalles”.

“Después de lo que vivió Morena, ser desalojada del departamento de su hermana sería el colmo. Imagínate lo que puede pasar. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación”, concluyó Etchegoyen.