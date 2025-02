Facundo Ambrosioni pide la custodia personal de su hijo con Morena Rial

Morena Rial sigue sumando controversias en los medios de comunicación. A semanas de haber quedado liberada, apuntó contra Facundo Ambrosioni, su expareja y padre de su primer hijo, por la forma en cómo la ha separado de su pequeño.

“Lo respeto, es el padre de mi hijo, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Empecemos por el hecho de que a mi hijo lo mantiene mi papá. Él será el padre, pero le pagan todo. Además, le llenan mucho la cabeza a Fran, cosa que yo no haría. Le hace daño al nene, no a mí (...) ”Cuando llamo a Francesco, le quiere sacar el celular para que no hable conmigo, el nene llora... yo le pido que no se angustie... pero bueno", sentenció More Rial durante su entrevista con Carmen Barbieri.

Tras hacerse viral su descargo, Facundo decidió romper el silencio y mandarle una primicia a LAM por medio de Pepe Ochoa: pediría la custodia personal del hijo que tienen en común.

Qué dijo Facundo Ambrosioni sobre los dichos de Morena Rial

De acuerdo con los documentos presentados ante la Justicia, el entorno en donde se encontraba Morena Rial no era el ideal para el pequeño. Por tanto, el padre tiene la potestad provisoria de su hijo. “En ese archivo lo que dice es que el ambiente en el que se manejaba Morena no era el ideal, y el Juez falló a favor de Facundo, por lo que el centro de vida será en Córdoba”, explicó Pepe Ochoa.

Seguidamente, Ángel de Brito leyó el documento presentado por la Justicia, donde se presenta la cuota alimentaria del pequeño: “Fijar a partir de la presente una cuota de alimentos provisoria a cargo de su progenitor en la suma mensual a un salario mínimo con más del 50% de los gastos extraordinarios” .

“La decisión adoptada por el Juez consideró la inestabilidad del centro de vida de Francesco, residiendo con su madre, lo que fue corroborado por los informes escolares presentados a la causa”, cerró el comunicado sobre la decisión del Juez en donde le dan el cuidado personal al papá del hijo de Morena Rial.