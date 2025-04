La insólita confesión de Yanina Latorre sobre su empleada doméstica de la infancia que causó repudio: “Ella tenía 14 años...”.

Sin duda, Yanina Latorre está viviendo un gran momento en su carrera. No solo se convirtió en la gran narradora del Wandagate y en la panelista más destacada de LAM, sino que también dio un paso más al debutar como conductora de Sálvese quien pueda, su propio programa en América. Con su estilo directo, su carácter polémico y una dicción impecable, cada aparición en televisión, publicación en redes o comentario en la radio genera revuelo y pone a más de uno en alerta.

Yanina Latorre es conductora de "Sálvese quien pueda".

En medio de esta intensa rutina de trabajo, información y exposición constante, Latorre cuenta con una persona de absoluta confianza. Aunque no la une un lazo de sangre, su relación está cimentada en años de conocimiento y cercanía, convirtiéndola en una figura clave en su día a día.

Quién es la persona de confianza de Yanina Latorre

“Rosa es mi mano derecha y es la persona que se ocupa de toda mi vida”, reveló Yanina Latorre en una extensa entrevista con Revista Gente. Con total sinceridad, le contó a la periodista Paula Manso cómo se forjó ese vínculo tan especial.

“Yo tenía 8 años cuando entró a casa y ella tenía 14. Mi mamá la crió, la mandó al colegio y es su tutora. Es una hermana mayor para mí y es la única persona a la que le tengo total confianza para todo: mi casa, mis hijos, mis perros... A mí me gustan los vínculos largos. Me gusta que la gente que trabaja conmigo o es parte de mi vida sea parte de mi familia”, expresó la panelista.

Además, respecto a su pariente, explicó que ella es quien manda en su hogar: “No soy jefa. Ella manda en casa. Yo como lo que dice Rosa. Ella dirige. Soy cero jefa porque doy mucho más carácter del que tengo. Soy vehemente para moverme, pero en mi casa no hablo y no pido nada. Todo lo decide Rosa”.

Aunque Rosa es su persona de mayor confianza, Latorre dejó en claro el importante lugar que ocupa su madre en su vida. “Mi mamá es la mejor persona del mundo. Hablamos todos los días”, afirmó, destacando el fuerte vínculo que las une.

Yanina Latorre y Dora Camaño

Por último, con relación a la información mediática que difunde en sus redes, la influencer dejó en claro cómo la consigue: “El famoso... Él o el hermano, el padre, sus amigos que mandan... Yo no invento nada ni soy detective. Tampoco ando persiguiendo para que me cuenten cosas. Me pasó con el Wandagate: por más que critique a Wanda, ella tiene la necesidad de llamarme y que yo hable. Ellos te pasan todo. Hay algo donde se ve que ella piensa que yo soy una gran formadora de opinión y necesita que yo la nombre. Siempre está buscando gustarme. Ahora que la estuve criticando porque no me gusta lo que hace con las hijas, me bloquea. Después se le pasa”.