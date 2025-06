Emilia Mernes tiene 28 años y nació en Nogoyá, Entre Ríos, un pueblo muy pequeño. Gracias a su esfuerzo, su perseverancia y las oportunidades que le ofreció la vida, logró cumplir su sueño de ser una cantante internacional. Teniendo en cuenta que es una de las artistas del género urbano más populares del país.

En los últimos meses, Emilia Mernes fue noticias por varias polémicas. Entre ellas su postura política sobre el gobierno de Javier Milei, así como también por su cambio de imagen por una actitud mucho más atrevida y sexy tanto en el escenario como en sus videoclips.

Emilia Mernes durante uno de sus shows.

En más de una ocasión, la cantante causó controversia por sus bailes. Aunque sin dudas Emilia Mernes tiene una gran actitud y preparación para llevar adelante sus shows, donde se necesita mucha energía y un gran entrenamiento físico.

Además, la artista no se priva de divertirse en el gimnasio. Así es como a través de sus redes sociales compartió un video en el cual se la puede ver en plena rutina de entrenamiento, bailando y haciendo poses frente a cámara. Sin embargo, este video causó opiniones divididas: muchos usuarios de las redes sociales criticaron su actitud mientras que otros se lo tomaron con humor.

El duro entrenamiento de Emilia Mernes en el gimnasio

Incluso durante los días lluviosos, Emilia Mernes mostró cómo encuentra motivación para entrenar en esos días.

Emilia Mernes a puro entrenamiento.

“Hoy me desperté fatal, no tenía ganas de dormir, me dolía la panza, y dije: ‘¿sabes qué?, voy a ir igual. Está lloviendo, está para comer pochoclos en la cama, mirando una película. No me voy a quedar, voy a ir y lo voy a dar todo’”, explicó ante sus seguidores. Luego, cerró diciendo que no hay excusas y que es una capa.

Finalmente, mostró un clip con su rutina de entrenamiento de piernas, brazos, glúteos, abdomen y resistencia, y contó que levanta 8 kilos de bíceps. Mientras entrena, Emilia mostró que se divierte con sus compañeros y que escucha las canciones de Rocky como motivación. Finalizó el video y dijo entre risas: “No puedo más”.