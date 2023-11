Emilia Mernes enfrentó preguntas incómodas: cuántas veces tuvo relaciones este mes y cuánto dinero tiene

Emilia Mernes estuvo presente en La Resistencia, el famoso programa de televisión español conducido por David Broncano por el que han pasado figuras como Lali Espósito, L-Gante y hasta María Becerra. Allí, la cantante argentina habló sobre su nuevo álbum .mp3 y se enfrentó a las clásicas preguntas incómodas: cuántas veces tuvo relaciones en el último mes, dinero en el banco y más.

Sin dudas, Emilia Mernes está atravesando un gran momento en su carrera. La oriunda de Nogoyá presentó su nuevo disco inspirado en los 2000s y ahora se encuentra en plena promoción. Es por eso que a pocos días del estreno visitó La Resistencia y dejó grandes momentos que hicieron reír al público.

Emilia Mernes contó cada cuánto va al baño en la TV española

Primero, la argentina decidió vengarse de Broncano. “La última vez que vine me electrocutaste”, recordó. Entonces, sorprendió al intercambiar roles con el conductor y someterlo a una máquina detectora de mentiras. Para vengarse, se puso en el rol de entrevistadora y le hizo preguntas picantes para averiguar si estaba diciendo la verdad o no.

Sin embargo, momentos más tarde, ella misma debió enfrentarse a las clásicas preguntas incómodas del conductor: cuántas veces tuvo sexo en los últimos 30 días y la cifra de dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Respecto a la cuestión sobre su actividad sexual en el último mes la cantante no quiso dar demasiados detalles aunque, al igual que María Becerra, primero quiso saber qué era el petting. Finalmente, se animó y soltó una picante respuesta: “Para mí le preguntás a Duki”.

“¿Qué te puedo decir? Bien”, añadió tras un silencio incómodo. “Estoy en una relación estable. Muy bien, muy contenta”, aseguró. Finalmente, para ponerle un puntaje soltó: “Un 10″.

¿Cuánto dinero gana Emilia Mernes?

Al ser consultada acerca de cuánta dinero tiene en el banco, Emilia confesó que maneja sus finanzas. “La llevan mis contadores, yo me preocupo en gastar”, aseguró. Cuando le preguntaron por un número aproximado, volvió a sorprender con su respuesta: “No sé porque yo gasto, gasto, me preocupo en gastar. Mi mamá me dice ‘bueno Emilia calmate’ o ‘Emilia hoy dale con la tarjeta como loca’”.