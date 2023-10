Emilia Mernes y Duki enfrentaron los rumores de separación con un contundente mensaje

Emilia Mernes y Duki se han transformado en una de las parejas famosas más queridas por el público. La cantante de Nogoyá y el artista referente del trap llevan más de dos años de relación, aunque no siempre fue sencillo para ellos lidiar con la fama. En varias oportunidades, recibieron críticas y surgieron rumores de infidelidad. Ahora volvieron a ser noticia por una supuesta separación.

Incluso, la propia Emilia Mernes en más de una ocasión reveló cómo le afectaron los comentarios negativos en su relación con Duki. En una entrevista, la artista confesó que ha cambiado su forma de mostrarse en público con su novio para evitar la repercusión. “Yo trato de privar mucho más que antes mi relación porque nos han castigado mucho y no la pasamos bien”, aseguró.

También sostuvo que, en cuanto a cómo llevan su vida privada, es completamente distinto a lo que suelen opinar los terceros. “Nosotros nos respetamos, nos acompañamos, nos queremos y nadie más que nosotros dos sabe lo real y lo lindo que es” detalló en su paso por El Flowcast.

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”

Los rumores de separación entre Emilia Mernes y Duki

Hace un tiempo, comenzaron a surgir algunos rumores acerca de la relación de Emilia Mernes y Duki ya que ya no se mostraban juntos como antes. Luego de que ambos artistas publicaran llamativas frases en sus cuentas personales, se desataron las teorías: ¿separación o marketing?

Los rumores de separación entre Emilia Mernes y Duki Foto: Twitter

“Quizás el cara tatuada no era lo que te esperabas / Pero igual querías volver cada vez que me dejabas…”, escribió el rapero en su cuenta de Twitter (ahora X) y luego eliminó. Por su parte, la cantante publicó: “No me hubieras hecho daño si me quisieras” con un corazón partido, que generó aún más especulaciones acerca de una posible crisis en la pareja.

Además, en las últimas horas, un video viral del cumpleaños de Emilia Mernes causó revuelo en las redes. Allí, la cantante se mostró bailando junto a su amigo Lizardo Ponce y generó polémica, especialmente en la red social de Elon Musk. Muchos usuarios señalaron que esta actitud podría haber molestado a Duki.

Sin embargo, el rapero estaba presente en la mega fiesta de cumpleaños y hasta compartió un tierno saludo en su cuenta de Instagram con cálidas palabras para su pareja. Lejos de estar separados, todo parece indicar que ambos artistas están atravesando un gran momento en su relación.