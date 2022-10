Emilia Mernes explicó porqué no se muestra más con Duki: “No la pasamos bien”

Emilia Mernes y Duki se han convertido en una de las parejas más populares de Argentina. Tanto la cantante como el rapero compartían con sus seguidores momentos tiernos y románticos a través de las redes sociales. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y varias personas comenzaron a hacer comentarios negativos sobre su relación.

Luego de que se hiciera viral un video de Emilia Mernes bailando con otro hombre que no era Duki, explotaron las críticas y rumores de infidelidad por parte de la cantante de Nogoyá. Por su parte, el rapero salió a aclarar que estaba seguro de su novia y pidió que dejen de meterse en su relación.

La foto que compartió Emilia en Instagram junto a Duki

Desde entonces, ambos artistas decidieron dejar de compartir su intimidad y resguardarse de las opiniones ajenas. “Entiendo que es parte del oficio” aseguró Emilia en una entrevista de El Flowcast. Sin embargo, aseguró: “Yo trato de privar mucho más que antes mi relación porque nos han castigado mucho y no la pasamos bien.”

“Porque son terceros metiéndose en una relación que no conocen” explicó. Aunque también descartó cualquier tipo de rumor sobre crisis en la relación. “Nosotros nos respetamos, nos acompañamos, nos queremos y nadie más que nosotros dos sabe lo real y lo lindo que es” detalló.

Emilia Mernes enfrentó las críticas de su relación con Duki

Durante la charla, la cantante de Nogoyá se sinceró y dio su opinión sobre las críticas y los comentarios negativos. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida” dijo al respecto.

Duki y Emilia Mernes en el Movistar Arena Foto: Mazza

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”