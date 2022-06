Duki realizó un descargo sobre los rumores de infidelidad de Emilia Mernes, ocasionados por un video publicado en TikTok en el que se veía a la cantante hablando con alguien.

Todo comenzó con la publicación del usuario @badgyaltom, quien escribió: “En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el culo a un chabon en la bresh de Madrid toda la noche jajaja pobre Duki re cornudo es”.

A partir de lo que se generó, Duki explicó en Twitter: “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta”.

Tweet de Duki Foto: web

Y agregó: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuanto nos afecta, cuanto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”.

De esta forma, Duki defendió su relación con Emilia, desterrando los rumores de crisis sobre la pareja, en un día importante para Duki ya que a las 19 de este jueves estrenará “Temporada de reggaetón 2″.

Duki dio a conocer el tracklist de “Temporada de Reggaetón 2″

El cantante argentino compartió el trailer de su próximo álbum “Temporada de Reggaetón 2″ y anunció que la fecha de estreno será el 24 de este mes, además de dejar algunas pistas sobre la posibilidad de que dentro de muy poco salga su BZRP Music Session.

Este domingo en su Instagram compartió el tracklist de su nuevo disco el cual incluirá siete canciones de las cuales hasta el momento solo salieron tres: “Esto Recién Empieza”, “Si Quieren Frontear” y “Antes de Perderte”.

“Temporada de Reggaeton 2″ incluye solamente tres colaboraciones, una con Emilia Mernes, una con De La Ghetto y Quevedo y otra con Mora, para la canción “Amor Bipolar” que aún no se lanzó.

El resto de las canciones presentes en el álbum se titulan: “Celosa”, “Perreo Bendito” y “La Vuelta” que serán temas solistas del cantante argentino. Sus seguidores expresaron en los comentarios del trailer la gran expectativa que tienen por el álbum donde sus canciones ya estrenadas no bajan de las 9 millones de visualizaciones.