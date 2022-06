Duki publicó este jueves el tráiler de “Temporada de Reggaetón 2″ en su canal de YouTube y prometió compartir cuando sería la fecha de estreno de este nuevo álbum.

Así, en un tráiler detalladamente guionado, Duki escribió en una pizarra el día de lanzamiento, pautado para el 24 de junio; además de hacer un guiño a la BZRP Music Session, usando la gorra de Bizarrap; lo que podría denotar que finalmente se estrenará también esta colaboración.

“Tráiler oficial de #TemporadaDeReggaeton2 ya disponible en mi canal. Vayan a descubrir cuando sale mis diablxs. Se viene la segunda temporada, ya supiste” escribió en su cuenta de Instagram, tras compartir un fragmento del mismo e invitando a todos sus seguidores a verlo.

Hasta el momento, el cantante lleva estrenadas solo tres canciones: “Si quieren Frontear” junto a De La Ghetto y Quevedo, “Esto Recién Empieza” junto a Emilia Mernes, y su último estreno “Antes de Perderte”, por lo que aún no se sabe que otras canciones formarán parte del nuevo álbum.

Se filtró el detrás de escena de “Antes de perderte”, el nuevo tema de Duki

Duki estrenó su nuevo single “Antes de Perderte” con un video en blanco y negro ambientado en el París de los años 40′, que despertó una particular curiosidad por mostrar su rostro sin tatuajes y por lo diferente que es el proyecto con respecto al resto de sus clips.

En TikTok, la usuaria @Maeluduena compartió el detrás de escena de esta canción, derrumbando algunas hipótesis que se habían hecho sobre el desarrollo del mismo. Así fue como pudo verse que tanto Duki como la protagonista del video, no manejaban realmente si no que el auto estaba estático y una proyección detrás de ellos generaba el efecto de movimiento.

También se demostró que el cantante argentino estaba maquillado y la falta de tatuajes en su rostro no se debía a una edición de postproducción como habían especulado los fans.

El video despertó rápidamente toda clase de comentarios divertidos por parte del resto de los usuarios que respondieron con sarcasmo: “Cómo que no fue a París?”, “Cómo que no viajaron al pasado?”, “Cómo que no iban a 160 por autopista?” o “Cómo que Duki no es gris?” entre muchos otros.