Dillom anunció dos fechas en el Teatro Vorterix de Buenos Aires para presentar su álbum debut “Post Mortem”. Los días elegidos son el 28 y 29 de abril y las entradas para ambos shows estarán disponibles a partir del lunes a través de All Access.

Luego de su presentación en el Lollapalooza Argentina 2022, Dillom dio a conocer dos nuevas fechas para presentar “Post Mortem” en vivo. El lugar elegido será el Teatro Vorterix de Capital Federal.

Dillom en Vorterix Foto: twitter

Las entradas para ambas funciones se podrán adquirir a partir del próximo lunes 28 de marzo, a través de la web oficial de All Access.

Sobre su show en el Lollapalooza Argentina, el artista expresó “no sé qué escribir porque las palabras no alcanzan para describir y agradecer todos los sentimientos pero de verdad muchas gracias, esto es histórico”.

Dillom contó cómo arregló sus problemas con Duki y Homer El Mero Mero

En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”