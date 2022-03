En su paso por el Lollapalooza Argentina 2022, el artista de trap argentino, Duki, habló acerca de cómo es componer canciones con su novia, Emilia Mernes y qué siente al compartir escenario con ella.

Durante una entrevista para Clarín en el detrás de escena del festival, Duki contó cómo es trabajar con Emilia Mernes: “Es raro saber que hoy nos despertamos juntos y estábamos solos en el cuarto y ahora de repente estamos parados ante 60 mil personas.”

Acerca de sus presentaciones en vivo, el autor de “Goteo” aseguró: “En ese momento lo que me pasa es que soy yo, no me sale disimular. Ella la rompe porque tiene bocha de escenario.”

Emilia Mernes y Duki en Villa María 2022 Foto: MuniVillaMaria en Twitter

Al ser consultado por cómo es la forma de componer con Emilia, Duki sostuvo “es re lindo porque si bien los dos venimos de lugares diferentes hay un lugar donde nos encontramos”.

“Ella me ayudó mucho con todo el tema de las melodías, ella canta muy bien, yo venía más de rapear, el fraseo y las barras, como que nos contagiamos, a ella le sirvió para componer y escribir mejor, a mí desde el lado de las melodías” agregó.

Emilia habló sobre el mal momento que pasó en su viaje a Italia: “Le pedí perdón a Duki llorando”

Emila Mernes contó en una entrevista detalles del viaje que realizó junto a Duki. Los artistas fueron de vacaciones a Italia y durante los primeros días, la cantante de Nogoyá se intoxicó con pastas.

“Hice un viaje a Italia con mi amor” confesó Emilia Mernes refiriéndose a su actual pareja, Duki. “Fue re lindo, salvo la parte en que me intoxiqué el segundo día” explicó durante el vivo de Instagram.

“Tuve que llamar al médico, me dieron medicamentos” contó en tono serio. “Tenía una intoxicación intestinal, terrible” recordó apenada y contó cómo vivió esos momentos al lado de su novio: “Yo lloraba porque me daba culpa y le pedía perdón a Duki porque me sentía culpable de que estábamos en Roma y teníamos que estar encerrados porque yo estaba intoxicada.”

Por su parte, el autor de “Temporada De Reggaetón” la acompañó durante ese difícil momento. “Me decía ‘tranquila mi amor, puede pasar’, son cosas que pasan, uno obviamente no lo elige” finalizó Emilia.