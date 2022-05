María Becerra no deja de conquistar a sus fanáticos no solo por su belleza, dulzura y simpleza, sino también por su talento que parece no tener techo. Su voz a conquistado en el último tiempo a todo el mundo y ahora hay que sumarle los dotes para el baile.

Esta vez, cautivó a sus seguidores de Tik Tok e Instagram con un baile súper sensual al ritmo de “Choke Choke” de DT. Bilardo, L-Gante y Perro Primo.

María becerra se hizo eco de un viral de una madre y una hija cantando a los gritos "Marte"

“La nena de Argentina” se animó a bailar frente a la cámara con un minitop amarillo y el video conquistó a todos sus fanáticos.

Maria Becerra en Mar Del Plata Foto: Instagram

Y de esta manera, pese a tener una agenda apretada por todos los proyectos que se vislumbran en el horizonte, tal como el lanzamiento de su próximo disco, también se hace un rato para distenderse y mostrar su destreza en el baile que sin duda también la hacen feliz.

México canceló el tema de Tini Stoessel y María Becerra

A más de un año del estreno de Miénteme, la canción fue cancelada por “incitar a la violencia” en un contexto de altas tasas de femicidios en el país.

De esta manera, el tema dejará de sonar en las radios debido a ciertas frases en la letra que generaron polémica.

Tini Stoessel y María Becerra Foto: Instagram

Según los diarios mexicanos es una canción que “incita a la violencia” y fue censurada “debido a la ola de feminicidios registrados en el país”.