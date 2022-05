La cantante argentina María Becerra recurrió a su cuenta de TikTok para responderle a un hater que menospreció la carrera de “La nena de Argentina”, quien viene de anunciar el nombre de su nuevo álbum.

“Pero mirá dónde estás vos y ellos? ven su fracaso y quieren que todos estén igual” fue el comentario que llevó a María Becerra a responder

“Tengo 22 años tengo mi casa, mi auto, muchos proyectos en mente, soy la dueña de todo lo que está alrededor mío, llegue acá sin una discográfica, pago mis videoclips... cuando me dicen esas cosas literal me las paso por el culo hoy”, aseguró la cantante argentina.

Y agregó: “Hoy en día tengo la autoestima súper bien y soy consciente de que lo tengo, lo merezco, nadie me lo regalo ni me vino de arriba y eso para mi no tiene precio”

Se trata de una de las primeras veces que María Becerra responde a una crítica, debido a que en otras oportunidades recibió comentarios negativos por sus presentaciones, aunque en esas ocasiones optó por mantenerse en silencio.

María Becerra adelantó cuándo saldrá su álbum

En su paso por el programa televisivo “Podemos Hablar”, María Becerra anunció la fecha estimada en la que saldrá su nuevo álbum y cuándo estrenará un nuevo sencillo.

Luego de su debut en el Estadio GEBA, la cantante anunció que volverá a trabajar en los últimos detalles de su próximo disco. “Ahora me voy a enfocar en el álbum, creemos que va a salir para junio-agosto”, avisó.

“El próximo sencillo sale para fines de mayo”, adelantó la artista que viene de presentarse en los Latin American Music Awards 2022, donde ganó el premio a “Mejor nuevo artista”.