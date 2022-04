María Becerra afirmó este jueves que su próximo álbum se llamará “La nena de Argentina” y que saldrá a la luz en agosto o septiembre.

“El nuevo álbum saldrá por agosto o septiembre, se va a llamar ‘La nena de Argentina’, quiero que el álbum se destaque por la versatilidad; tiene bachata, reggaeton old school, balada, una guaracha. Realmente siento que también todos estamos creciendo musicalmente en las formas de componer”, explicó María Becerra en una entrevista con “Javier Poza en fórmula”.

Y agregó: “Este álbum es muy diferente a ‘Animal’, siento que estoy más madura en las formas de escribir, en la forma en la que veo las cosas y cuento las historias. Realmente mi idea es tener muchos géneros, quiero ser una artista que haga todo tipo de géneros y caracterizarme por eso”.

Cabe recordar que la artista argentina viene de quedarse con el premio a “Mejor nuevo artista” de los Latin American Music Awards 2022. Becerra ganó en la categoría que reconoce a los nuevos talentos de la música y no pudo esconder su sorpresa y emoción durante su discurso.

“Ay mirá vos, no preparé nada, no me tenía ni fe”, dijo María Becerra entre risas con el premio de “Mejor nuevo artista” en sus manos.

María becerra se hizo eco de un viral de una madre y una hija cantando a los gritos "Marte"

Y agregó: “Gracias a ustedes que estuvieron votando, gracias por elegirme, gracias a los Latin AMAs por este reconocimiento tan lindo”.

María Becerra y un cambio en su cara: “Me quedaría re facha”

La cantante argentina suele compartir parte de sus sentimientos en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores de Twitter al confesar el cambio que quiere para su rostro.

“Me quiero hacer el piercing de la ceja, me quedaría re fachaaaa”, se sinceró María Becerra en su cuenta de Twitter.