María Becerra suele compartir parte de sus sentimientos en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores de Twitter al confesar el cambio que quiere para su rostro.

“Me quiero hacer el piercing de la ceja, me quedaría re fachaaaa”, escribió María Becerra en su cuenta de Twitter.

El cambio que quiere María Becerra. Foto: Twitter

Hasta el momento, según publicó en Instagram, “La nena de Argentino” no se hizo ningún piercing, luego de lo que fue su triple presentación en los Latin American Music Awards 2022.

Los seguidores de María Becerra reaccionaron con más de 23.000 “me gusta” y muchos retuits en la red social del pajarito. Teniendo en cuenta la aceptación recibida, no es de extrañar que la cantante argentina sorprenda con un piercing en la ceja.

María Becerra ganó el premio a “Mejor nuevo artista”

La artista argentina se quedó con el premio a “Mejor nuevo artista” de los Latin American Music Awards 2022. Becerra ganó en la categoría que reconoce a los nuevos talentos de la música y no pudo esconder su sorpresa y emoción durante su discurso.

“Ay mirá vos, no preparé nada, no me tenía ni fe”, dijo María Becerra entre risas con el premio de “Mejor nuevo artista” en sus manos.

Y agregó: “Gracias a ustedes que estuvieron votando, gracias por elegirme, gracias a los Latin AMAs por este reconocimiento tan lindo”.