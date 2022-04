María Becerra se quedó con el premio a “Mejor nuevo artista” de los Latin American Music Awards 2022. La cantante argentina ganó la categoría que reconoce a los nuevos talentos de la música y no pudo esconder su sorpresa y emoción durante su discurso.

“Ay mirá vos, no preparé nada, no me tenía ni fe”, dijo María Becerra entre risas con el premio de “Mejor nuevo artista” en sus manos. “Gracias a ustedes que estuvieron votando, gracias por elegirme, gracias a los Latin AMAs por este reconocimiento tan lindo”, continuó como parte de su discurso.

También le agradeció a su equipo de trabajo y a su familia. “¿Qué más puedo decir? Argentina en la casa, amigo, gracias por esto”, finalizó emocionada.

Por su parte, sus colegas Lit Killah y Tiago PZK, con quienes presentó “Entre Nosotros Remix” en vivo durante la ceremonia, filmaron el momento desde sus asientos y compartieron la emoción a través de sus historias de Instagram: “Listo, cerramos con broche de oro” escribió el autor de “Mawz”.

María Becerra adelantó cuándo saldrá su álbum y nuevo sencillo

En su paso por el programa televisivo Podemos Hablar, María Becerra anunció la fecha estimada en la que saldrá su nuevo álbum y cuándo estrenará un nuevo sencillo.

Luego de su debut en el Estadio GEBA, María Becerra anunció que volverá a trabajar en los últimos detalles de su próximo disco. “Ahora me voy a enfocar en el álbum, creemos que va a salir para junio-agosto” anunció durante la entrevista.

“El próximo sencillo sale para fines de mayo” adelantó la artista que viene de presentarse en los Grammys 2022 junto a J Balvin.

Recientemente, María Becerra lanzó su primera colaboración con la cantante internacional Camila Cabello, “Hasta Los Dientes”, que forma parte del disco de la cubana “Familia”.