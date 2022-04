Los argentinos María Becerra, Tiago PZK, Lit Killah y Emilia Mernes lucieron sus looks ante las cámaras en su paso por la red carpet de los Latin American Music Awards 2022.

La ganadora del premio “Mejor nuevo artista” de los Latin AMAs 2022, María Becerra, fue de las primeras en pasar por la alfombra roja. La argentina llevó un atuendo de una sola pieza a cuadros en tonos rosa y negro con una campera oversized con el mismo estampado. Para completar su look, la cantante utilizó unas botas oscuras de charol con plataforma. Como accesorios, la intérprete de “Entre Nosotros Remix” eligió unos lentes de sol de color rosado y el cabello recogido en una cola alta.

María Becerra en los Latin AMAs 2022 Foto: Getty Images

Tiago PZK, por su parte, llevó un traje en tonos gris y blanco, combinando saco y pantalón, y una remera lisa por debajo. También sumó unos anteojos espejados con el marco en blanco y una cadena palteada en su cuello. Por último, completó su outfit con unas zapatillas blancas.

Tiago PZK en los Latin AMAs 2022 Foto: Getty Images

Mientras que Lit Killah optó por un estilo relajado, cómodo y al mejor estilo rapper. El autor de “Mawz” lució una camiseta blanca con una chaqueta violeta, en conjunto con un pantalón XXL y una visera del mismo color. Para finalizar, sumó cadenas en su cintura y un collar plateado como accesorios.

Lit Killah en los Latin AMAs 2022 Foto: Getty

Otra argentina que deslumbró en la red carpet con su look fue Emilia Mernes. La cantante optó por un vestido negro largo, con corset y transparencias. Con un tajo en un costado que permitía ver sus piernas y sus sandalias altas a tono. Fanática de las minibags, llevó un modelo de brillitos de la marca Balenciaga que combinó con sus uñas.

Emilia Mernes en los Latin AMAs 2022 Foto: Getty

María Becerra ganó el premio a “Mejor nuevo artista” en los Latin American Music Awards 2022

María Becerra se quedó con el premio a “Mejor nuevo artista” de los Latin American Music Awards 2022. La cantante argentina ganó la categoría que reconoce a los nuevos talentos de la música y no pudo esconder su sorpresa y emoción durante su discurso.

“Ay mirá vos, no preparé nada, no me tenía ni fe”, dijo María Becerra entre risas con el premio de “Mejor nuevo artista” en sus manos. “Gracias a ustedes que estuvieron votando, gracias por elegirme, gracias a los Latin AMAs por este reconocimiento tan lindo”, continuó como parte de su discurso.