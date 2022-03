Los Grammy 2022 se celebrarán el próximo 3 de abril y será la 64.ª edición de los premios. En dicha premiación, hay varios artistas del género urbano que buscarán llevarse una estatuilla.

Entre los artistas destacados en las nominaciones, se encuentran Rauw Alejandro, J Balvin, Karol G, Nathy Peluso y C. Tangana, entre otros. Asimismo, también estarán presentes figuras como Drake y Kanye West en ternas de rap.

Los nominados del género urbano de los Premios Grammy 2022

Mejor álbum de música urbana latina

Afrodisiaco - Rauw Alejandro

El último Tour del mundo - J Balvin

JOSE - J Balvin

KG0516 - Karol G

Sin miedo (del amor y otros demonios) - Kali Uchis

Mejor álbum de música latina alternativa

Deja - Bomba Estéreo

Mira lo que me hiciste hacer - Diamante Electric

Origen - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos de Kármatica Resonancia - Zoe

Mejor interpretación rap melódica

Need to Know - Doja Cat

pride . is . the . devil - JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY - de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Mejor álbum rap

The Off-Season - J.Cole

Certified Lover Boy - Drake

King’s Disease II - Nasir Jones

Call Me If You Get Lost - Tyler, the creator

Donda - Kanye West

Mejor canción rap

Bath Salts - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Best Friends - Saweetie y Doja Cat

Family Ties - Baby Keem y Kendrick LamarJail - Kany West y Jay Z

My Life - J. Cole, 21 Savage, Moray