Este 3 de abril en Las Vegas se celebrará la entrega Nro. 64 de los Grammy Awards. A pocos días de la ceremonia, los espectadores alrededor del mundo se encuentran ansiosos por saber quiénes formarán parte del show en vivo organizado durante la premiación. A continuación te lo contamos.

Qué artistas serán parte del show durante la ceremonia

Según informó la junta directiva de los premios, los artistas que formarán parte del tan esperado show en vivo durante la premiación serán Billie Eilish, BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow y Brothers Osborne, quienes desde luego se encuentran nominados en diferentes categorías.

Todos ellos compiten en grandes categorías, Billie Eilish, Lil Nas X y Olivia Rodrigo compiten por el “Premio al Álbum del año” mientras que, Jack Harlow busca conquistar el “Premio a Mejor Interpretación Rap Melódica” y, la banda Brothers Osborne está nominada en varias categorías dentro de la música country.

En lo referido a la gran banda surcoreana BTS, la cual a alcanzado el éxito en los últimos años a escala global, se encuentra peleando por el “Premio a la Mejor Canción Pop” por su lanzamiento musical “Butter” la cual cuenta con más de 800 millones de reproducciones en Spotify y supera las 714 millones de views en YouTube.

De todas formas, a excepción de Billie Eilish y Olivia Rodrigo, los artistas mencionados no se encuentran dentro de los más nominados de esta edición 2022 sino que, en su lugar, se encuentran Jon Batiste quien se presentará en once categorías y, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R con ocho nominaciones cada uno.