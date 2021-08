El gigante Disney ha popularizado un montón de figuras a través de sus películas y distintas producciones.

Olivia Rodrigo se ha vuelto uno de esos casos en los últimos años. La actriz de 18 años nacida en California protagonizó la serie de High School Musical, con el personaje de Nina Salazar-Roberts. Allí estuvo durante las dos temporadas y eventualmente protagonizaría una tercera.

Pero si hablamos de su trabajo en Disney, hay que destacar su papel en Bizaardvark, donde, con solo 13 años, interpretó a Paige Olvera y al mismo tiempo empezó a incursionar en el mundo de la música.

Lanzó en 2016, junto a Madison Hu (la otra protagonista de la serie), el sencillo “Let it glow”. Luego, para la producción de la serie de High School Musical escribió “All I want” y “Just for a moment” junto a Joshua Bassett.

Gracias al éxito que tuvo protagonizando la serie que está íntimamente relacionada con las exitosas películas que se estrenaron entre 2006 y 2008, la joven llamó la atención de varios sellos discográficos.

Tal fue así, que la talentosa compositora californiana llegó a un acuerdo con Geffen Records en 2020. El 8 de enero de 2021 salió su primer sencillo solista: “Drivers licence”. Tuvo gran éxito y llegó a ocupar el número uno en distintas plataformas musicales.

Fue elogiada hasta por Taylor Swift, a quien tiene como referente en el mundo de la música. El 21 de mayo de 2021 lanzó su primer álbum de estudio tanto físico como digital, llamado “Sour”. Su desempeño se robó todas las miradas y es una de las grandes revelaciones del año en la música.

La polémica con Paramore

Olivia Rodrigo sacó hace muy poco su sencillo “Good 4 U”. Tras el lanzamiento, hubo muchas críticas donde señalaban que la canción era un plagio de “Misery Business”, lanzada por Paramore en 2007.

Según la revista Variety, la cantante y sus representantes agregaron en los créditos de la canción a Hayley Williams, vocalista de Paramore, y a Josh Farro, ex guitarrista de la banda, y figuran como coautores tras la polémica.

Este movimiento se trata de una interpolación, que significa tomar un elemento o melodía de una canción previamente grabada e incorporarla a una nueva.