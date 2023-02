María Becerra mostró el último cambio que se hizo en el cuerpo y reveló el motivo

María Becerra es una de las artistas que más se anima a los cambios. Tanto en su música como en su imagen. La cantante que viene de lanzar su segundo álbum titulado “La nena de Argentina” ha pasado por varios looks. Desde el cabello de color violeta hasta el flequillo muy corto. Recientemente, se animó a otra modificación corporal y mostró el resultado.

Durante su paso por México, donde participó de los TikTok Awards y visitó diferentes medios para promocionar su nuevo disco, María Becerra se sometió a un cambio estético. “Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo y bueno, se dio”, reveló en el video que muestra el proceso.

¿El cambio? Un piercing al costado de una de sus cejas. El momento en donde perforaban su cuerpo quedó registrado por las cámaras y la intérprete de “Automático” compartió sus sensaciones antes y después.

“¿Te imaginás que me desmayo? Puede ser, eh”, comentó previamente. “Después no se me cae la ceja ¿no?” dijo mientras esterilizaban los instrumentos y su rostro. A pesar de los nervios, la cantante no perdió su sentido del humor. Luego de que la aguja traspasara su piel sin sentir dolor, aseguró “me hago 10 más” de manera divertida.

María Becerra Foto: Instagram

María Becerra se sinceró sobre su cambio físico

En una reciente entrevista en el podcast “Se regalan dudas”, la artista confesó que debe luchar a diario para que no le afecten los comentarios negativos y el ‘hate’ que recibe desde que se convirtió en una figura conocida.

“De chica siempre sufrí mucho bullying”, confesó en la charla. “Siempre fue porque a la gente le molestaba mi físico. Eso fue algo que me marcó toda la vida”, reflexionó acerca de sus complejos. Luego, explicó en detalle: “Hasta hace 2 años no usaba vestidos, jeans apretados, calzas, no usaba shorts ni polleras. Lo mío era todo oversized porque no quería que se me viera el cuerpo”.

María Becerra y su transformación desde antes de ser famosa. Foto: (/@mariabecerra)

Desde hace algunos meses, la nena de Argentina comenzó un proceso de cambio interno para poder superar estos traumas con ayuda profesional, tanto psicológica como entrenamiento físico. “Hoy en día me ves con un vestido pero me costó mucho trabajo, son traumas que te quedan”, confesó ante el micrófono.