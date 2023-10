María Becerra reveló cuál es el grupo de WhatsApp más raro que tiene: “En la foto de se me ve la...”

Además de ser una de las artistas nacionales que más impacto está generando a nivel global, María Becerra siempre destacó por la sinceridad que maneja y por el poco problema que se hace para revelar detalles de su intimidad. Por ejemplo, en un vivo de Instagram que hizo hace poco, la cantante explicó el motivo por el cual usa tanto maquillaje.

La relevancia que está provocando la figura de La Nena De Argentina a nivel internacional es cada vez más evidente. En los últimos días publicó un canción junto al icónico cantante Enrique Iglesias titulada “Así Es La Vida”. El tema es una bachata que formará parte de Enrique Final vol. 2, el próximo disco del cantante madrileño.

María Becerra y Enrique Iglesias lanzaron el romántico videoclip de “Así es la vida” Foto: Youtube

La autora de “Automático” no suele guardarse nada a la hora de declarar. Así como no tiene problema en revelar ciertos secretos de su vida privada, también puede ser contundente a la hora de opinar sobre temas que no le gustan.

En un encuentro organizado por la revista Billboard la artista nacida en Quilmes se tomó un tiempo para exponer sus pensamientos con respecto al mundo de la música y a como muchas veces el negocio termina cegando a sus colegas. Por otra parte, la cantante también reaccionó muy enojada cuando una fan le hizo un comentario negativo sobre Rei, su pareja.

María Becerra en el encuentro de Billboard junto a otras artistas Foto: Getty

María Becerra reveló cual es el grupo de WhatsApp más raro en el que está

Hace unos días la cantante argentina participó de un encuentro distendido junto a Ricky Montaner. En un momento de la charla, la artista se puso a hablar sobre su cuenta de WhatsApp y los grupos en los cuales está metida.

María Becerra marcó tendencia con su look negro y rosa Foto: Instagram

“El grupo más raro es el que tengo con mis hermanas, que se llama “Las Kardachan””, dijo entre risas. El nombre del grupo es una referencia irónica a las populares hermanas Kardashian, que son modelos y personajes destacadas de la farándula estadounidense.

“Está buenísimo, me encanta”, le contestó el hijo del mítico cantante a María Becerra. Además, la compositora agregó detalles sobre la foto de perfil del chat que usa para charlar con sus familiares. “Es una foto que me sacaron a mi en un bar que se me ve la tanga”, reveló sin tapujos.