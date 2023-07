La Joaqui volvió a la música y estrenó “Ex”, una canción con Mau y Ricky

La Joaqui dejó a sus seguidores conmocionados hace un mes cuando, a través de su cuenta de Instagram, compartió una noticia que nadie esperaba. Anunció su retiro temporal de la música debido a razones de estrés traumático, lo que dejó a muchos fans sorprendidos y entristecidos. La noticia generó una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de aliento y cariño.

A pesar de este anuncio, La Joaqui continuó manteniendo un vínculo cercano con sus fans a través de las redes sociales. Incluso, mostró un fuerte apoyo hacia su colega L-Gante, quien se encuentra en prisión. La cantante marplatense utilizó sus plataformas para enviar mensajes de aliento y solidaridad a su amigo, demostrando una vez más su calidad humana.

También sorprendió a sus seguidores al anunciar que le habían quitado el acceso a su canal de YouTube. La noticia dejó a muchos de sus fans desconcertados y preocupados por la situación de la cantante.”Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”, expresó la artista, y agregó: ”No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”.

Una gran noticia para sus fanáticos fue el anuncio de la colaboración musical con los hermanos Mau y Ricky. Esta noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente por escuchar esta nueva fusión musical.

La Joaqui con Mau y Ricky en el videoclip “Ex”

El esperado lanzamiento de la canción “Ex” finalmente llegó el 20 de julio, sorprendiendo a todos con una historia sobre el desamor y cómo superar a un ex. En esta colaboración, Mau y Ricky unen sus voces con la cantante argentina La Joaqui, creando una fusión musical que promete ser un hit.

El videoclip, que ya tiene miles de visitas, muestra una experiencia visual impresionante. Los artistas lucen hermosos looks en diferentes tomas, mientras dos actores dan vida a una relación que va y viene, añadiendo una capa emocional y realista a la narrativa de la canción.

“Dame un beso pa’ olvidarme de mi ex, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex. Porque algo tiene tu boquita, que su recuerdo me lo quita”, se escucha en el estribillo de la canción en la que también dice: “Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves”.

Ricky Montaner compartió a través de sus Historias de Instagram mensajes de amor para sus colegas: “Son canciones muy especiales para nosotros, que hicimos con gente que admiramos demasiado. Gente y colaboraciones con la que hemos soñado toda la vida y gracias a Dios están aquí”.