“¡Colin, date cuenta!”: Benjamín Vicuña apostó por sus dotes de conquista en una nueva promoción de Bridgerton

Bridgerton es definivamente la serie del momento. Tras estrenarse su tercera temporada, los fanáticos no han dudado en regresar a sus vestidos de galas y presenciar la nueva historia de amor entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton.

“Ha asistido a todos los bailes de la aristocracia de Londres, cada vez más acostumbrada a su papel de muchacha callada, a la que nadie saca a bailarsi no es por la insistencia de alguna piadosa dama (...) Pero de repente, un buen día, comienza a descubrir la fuerza que late en su interior. Una fuerza que sorprende a todos. Y especialmente, a Colin Bridgerton”, relató Julia Quinn, autora de Bridgerton, en la sinopsis del libro base de la tercera temporada.

Con este panorama, la trama principal en esta historia es el pasaje de amigos a novios entre los protagonistas. Es por ello que Benjamín Vicuña buscará ayudarlos en la nueva publicidad de la serie.

Paso a paso: ¿cómo Colin conquistará a Penélope según Benjamín Vicuña?

Los consejos de Benjamín Vicuña son presentados por el actor en diferentes escenas de la serie. Allí, busca ser el consejero de Colin para lograr conquistar a su amiga.

“Mi nombre es Lord Benjamín. Me han invitado los mismísimos Bridgerton a conocer su humilde morada... ¡Mentira! me invitó el Colin porque tiene el corazón tomado por una chiquilla, asi que a ver cómo lo ayudo”, destacó el actor con un traje de la alta sociedad británica.

El nombre del sketch se llamó “Colin, date cuenta” y la primera escena que se presnetó es cuando Colin le coqueteó a una doncella en su llegada a Inglaterra (primer episodio de la temporada). Allí, Vicuña aconsejó que no debía fijarse en otra mujer si estaba interesado en Penélope.

Quién es Luke Newton, el atractivo protagonista de la nueva temporada de Bridgerton Foto: Good Morning

“No Colin, por ahí no. Mira, si estás sintiendo cosas por Penélope, si te empezó a gustar de verdad, no te las puedes jotear a todas. Yo se que cuesta pero no, no, no”, le aconsejó el actor chileno al protagonista de Bridgerton.

Seguidamente, en la escena donde Penélope se presentó con otro tipo de ropa, Vicuña determinó que Colin debía acercarse y decirle que estaba hermosa. Asimismo, cuando la protagonista estuvo con otro pretendiente, el actor aseveró que Bridgerton debía ser consciente de sus sentimientos.

Las escenas de Benjamín Vicuña en la nueva promoción de Bridgerton. Foto: Canal 13

Finalmente, en la escena donde Penélope baila con su nuevo amor, Benjamín le recalcó a Colin que debía darse cuenta de lo mucho que Penélope lo amaba. Por tanto, cuando el tercer hermano Bridgerton entró al carruaje, Vicuña no dudó en felicitarlo y darle un último consejo más.

Primeros vistazos de la nueva pareja de Bridgerton. Ellos son protagonistas en el cuarto libro de Julia Quinn. Foto: Espi

“¡Asi es, campeón! ¡Buena, Colin, ¡Cierra bien el carruaje!”, gritó con euforia el protagonista de “Terapia Alternativa”.