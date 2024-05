Bridgerton: 3 cosas que necesitas saber antes de ver su nueva historia de amor

Vestidos de alta costura, covers de canciones modernas y amores pasionales son los componentes que definen a Bridgerton, la serie más romántica en Netflix.

“Te deseo. Me muero por ti. De noche no puedo dormir por culpa de mi deseo por ti. Incluso cuando no me caías bien, te deseaba. Es la cosa más demencial, arrebatadora, deplorable, sí, pero es así”, destacó Anthony Bridgerton en el segundo libro de Julia Quinn “El vizconde que me amó”.

Los apasionantes relatos de Bridgerton se caracterizan por contar una historia de amor diferente por temporada. Por tanto, para esta tercera entrega, Colin Bridgerton será el protagonista junto a Penélope Featherington, quiénes anticipan una montaña rusa de emociones.

No obstante, antes de elegir sus atuendos de gala, se deben tener algunos elementos en cuenta.

Tres cosas a tomar en cuenta antes de ver la nueva temporada de Bridgerton

La historia de Colin y Penélope forma parte del cuarto libro de Julia Quinn

“Romancing Mister Bridgerton” es la novela que presenta la historia de Colin y Penélope Featherington. En la misma, se destacan dos situaciones complejas.

Penélope siempre había estado enamorada del tercer hermano Bridgerton. Sin embargo, estos sentimientos empiezan a quebrar cuando descubren un secreto de su “amigo”.

Portada del libro "Romancing Mister Bridgerton". En el mismo se cuenta la historia de Colin y Penélope. Foto: Busca libre

En el caso de Colin, empieza a sentir muy monótona su vida y está harto de ser nombrado por la columna de chismes de Lady Whistledown. Con este panorama, regresa a Londres de un viaje y no deja de pensar en Penélope, quién también oculta un secreto que puede arruinar su vida.

El cuarto libro de Bridgerton será la base central de la nueva temporada. Sin embargo, elementos van a ser modificados en la adaptación.

Colin y Penélope tendrá las escenas más picantes de la serie

Ahora bien, uno de los factores que ha caracterizo tanto a la saga como la serie es la pasión entre los personajes. Cada pareja ha conformado un momento íntimo que logra cerrar el vínculo entre ambos.

Es por ello que Colin y Penélope no será la excepción. Incluso, se prevé que su historia sea el vínculo más candente de todos. Esto se podrá ver en algunas escenas del libro como la del carruaje y espejos.

Primeros vistazos de la nueva pareja de Bridgerton. Ellos son protagonistas en el cuarto libro de Julia Quinn. Foto: Espi

Un dato curioso sobre esto es que Nicola Coughlan, la actriz que interpreta a Penélope en Bridgerton , solicitó una versión sin escenas explícitas.

“Está literalmente escrito en mi contrato. La gente piensa que lo digo en broma. Simplemente no quiero... Crecí como irlandesa católica”, reveló la actriz sobre su contrato que limita este tipo de contenido en una versión.

Cantantes de lujo formarán parte de la tercera temporada de Bridgerton

Finalmente, Bridgerton no podía tener una tercera historia sin contar con covers de canciones reconocidas en la industria. A través de la melodía de los violines, temas como “Happier than Ever” de Billie Ellish, “Dynamite” de BTS y “Jealous” de Nick Jonas brindarán mayor contexto a la trama.

Cuándo se estrena la tercera entrega de Bridgerton

La tercera temporada de Bridgerton tendrá ocho capítulos y se dividirá en dos partes. Cuatro de sus primeros capítulos se estrenarán el 16 de mayo y el resto el 17 de junio.