Los Bridgerton: uno por uno, qué personaje sos según tu signo del zodíaco

Aries - Simon Basset: Como aventureros y enérgicos que son, los aries se sentirán identificados con Simon y su personalidad de líder y de tomar iniciativa. Temperamental y decidido, Simon no quería casarse para no interferir con sus planes, milimétricos. Lo vemos abrirse con el paso de los episodios, pero esto no cambia su espíritu de lucha y fortaleza.