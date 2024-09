Guido Süller cruzó a Yanina Latorre y le pegó donde más le duele: qué dijo sobre Natacha Jaitt y Diego

Guido Süller es una de las figuras más carismáticas de los medios de comunicación con su humor y comentarios desopilantes divierte al público en su programa de streaming. El fin de semana pasado estuvo de invitado a “Almorzando con Juana” en donde contó cuál es su nuevo emprendimiento, pero este abrió la polémica.

El famoso reveló que está rifando una merienda con él en su perfil de Instagram. Este emprendimiento no es el primero que hace relacionado a la cocina, ya que hace un tiempo tuvo un restaurante en Pilar, que tras cerrar decidió hacer cenas en su casa, en las cuales él se encargaba de cocinar.

Siguiendo con la cocina, ahora el arquitecto sortea meriendas con él. “Estoy rifando una merienda conmigo. Las organizo yo y podés merendar en mi casa de campo, en la del lago o si no en una casa de té de Buenos Aires. Es una tarde, donde podés comer y tomar lo que quieras”, contó entusiasmado el famoso.

El cruce de Yanina Latorre y Guido Süller que involucró a Natacha Jaitt

Tras su promoción el programa que conduce Juana Viale, Yanina Latorre habló en “El Observador” del emprendimiento del famoso y lo destrozó: “El marginal del fin de semana se lo lleva Guido Süller. Vende meriendas con él mismo. El primero tenía un emprendimiento en su casa donde vive en Pilar, hacia cenas y le cocinaba a la gente”.

“Tuvo que cerrar porque la gente no fue. Entonces, ¿qué te hace creer que la gente va a querer merendar con vos? (...) A lo que hemos llegado”, comentó con ironía Yanina Latorre.

Ante estos comentarios, Guido Süller apuntó contra Yanina Latorre: “Nadie le contesta a Yanina. Es una cloaca su boca, me ninguneó como si era lo más marginal una merienda conmigo”.

“Si a vos Yanina no te quiere nadie. Y tenés un pasado con un papelón gigante, donde está involucrado tu marido y la pobre Natacha Jaitt. No podes decir que lo mío que es laburo es algo marginal. No te metas conmigo porque tengo pico y a la gente de mi lado”, cerró el famoso.