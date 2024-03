Guido Süller presentó a su nuevo “amigo” de 20 años: la indiscreción que contó el mediático

Guido Süller vuelve a dar que hablar. En esta ocasión, por presentar a Hernán, a quien definió como “amigo”, aunque el joven dio a entender que los une otro vínculo.

Un móvil del programa “A la tarde” fue hasta Pilar para recorrer la lujosa casa del mediático, quien no estaba solo.

Hernán, un joven jujeño de 20 años, hizo su aparición con una tímida intervención. “El colágeno de Guido”, lo presentó la notera.

Ante la pregunta de si efectivamente el vínculo que los unía era de amistad, el joven no dudo en confesar: “No sé qué piensa él. Yo siento algo por él, pero no sé si él por mí”.

Guido y Hernán, su nuevo "amigo" Foto: Twitter

Como la entrevista se estaba haciendo en la habitación, la peridista se animó a preguntar de qué lado de la cama dormía: “Duermo del derecho”, aseguró el chico.

Guido indiscreto: qué contó de su nuevo novio

“¿Toma la ‘chechona’ igual que Tomasito?”, se animó a preguntar el periodista Daniel Ambrosino desde el estudio.

Con tono serio, Guido aseguró que tiene una “historia de vida difícil”. “Vino de Jujuy, tiene 20 años y mucha inocencia. No fuma, no toma, no tiene vicios y nunca tuvo relaciones sexuales con nadie”.

Desde el piso se escucharon comentarios incrédulos, hasta incluso dijeron: “Es virgen, es el nuevo Wanda Nara”, recordando aquella historia con la que la empresaria entró al medio.

Por otro lado, la referencia de Ambrosino sobre “la chechona” era sobre la relación que tenían Guido y Tomasito allá por los 2000. Al principio el mediático presentaba al joven como su “hijo postizo”. El comentario con doble sentido respecto de “darle la mamadera” no tardó en llegar. Incluso hasta sacaron una canción, interpretada por ambos, que se llamaba “La chechona de papá”.