Yanina Latorre y Ángel de Brito apuntaron contra Nancy Pazos: “Bardeó a todos”

Los videos filtrados de Tamara Pettinato con Alberto Fernández dio pie a sumas opiniones en el espectáculo. Una de las más polémicas fue la de Nancy Pazos, quien apuntó contra Beto Casella por no apoyar a la mediática.

“Yo creo que Beto y la producción la están echando (...) hermano, hazte cargo y no quieras parecer el buen compañero cuando no lo fuiste (...) la trataron horrible y no fue lo contenedor que tenía que ser, se hartó y la echó”, determinó la personalidad de la radio.

Tras las declaraciones de Pazos, Beto Casella sentenció que no le interesaba sus dichos. Esto dio pie a la conversación en LAM, donde Yanina Latorre y Ángel de Brito dieron sus opiniones.

Qué opinó Yanina Latorre y Ángel de Brito contra Nancy Pazos

La postura de los angelitos se reveló en LAM. Allí, Latorre dudó sobre la postura de Nancy Pazos al recordar lo mal que la trató durante “el peor año de su vida”.

“Nancy Pazos está queriendo defender a Tamara. ¿En qué momento le agarró esta lobotomía? Ella que trata a la gente de misógino y de machista. A mí, cuando pasé el peor año de mi vida, me bardeó, me dijo cornuda, botinera todos los días (...) nunca se puso al lado de la víctima”, respondió sin tapujos la periodista.

Seguidamente, Yanina Latorre recordó cuando Pazos tildó de “puti**” a Mariana Brey por formar parte de una reunión de periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. “A Mariana Brey dijeron que la invitaron por puti** y bonita”, recordó.

Yanina Latorre en su programa para Bondi. (Captura)

Tras el descargo, la periodista aseveró que Nancy Pazos dijo barbaridades en LAM. “Acá insultó a todos (...) Ella acá dijo barbaridades, nos insultaba a todas. Nos trató mal a todas”, determinó Latorre.

Esto último fue confirmado por Ángel de Brito, considerando que la expulsó de LAM por los maltratos. “Por eso la expulsamos, acá fue la peorsita”, determinó el conductor.

La postura de LAM sobre el descargo de Beto Casella

Desde otro aspecto, Ángel de Brito aseveró que vio cansado a Beto Casella por la polémica de Tamara. Fue ahí cuando Yanina determinó que la integrante de Bendita estaba teniendo una actitud muy soberbia.

Tamara Pettinato habría recibido trato vip.

“A Tamara la está matando la misma soberbia que lo mató a Jey Mammon. Cuando te pasan estas cosas es mejor sentarse y pedir disculpas”, sentenció la angelita.