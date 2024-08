Yanina Latorre apuntó contra Fabiola Yañez por la fiesta en la Quinta de Olivos: “Se victimiza”

Alberto Fernández y Fabiola Yañez sigue formando parte de la agenda setting de los medios. Tras conocerse la denuncia de la ex primera dama contra el abogado, se han revelado diversas cuestiones del ex matrimonio, como los ataques físicos, adicciones a sustancias y abortos.

Fabiola Yañez al llegar al consulado argentino en Madrid. (Clarín)

“Tengo miedo de que me pase algo, porque con quién se va a quedar él (por Francisco)”, destacó la periodista y actriz con angustia durante su declaración testimonial.

Ahora bien, Fabiola Yañez ha recibido tanto apoyo como críticas desde el conocimiento de la denuncia. Respecto a lo último, algunos mediáticos, como Yanina Latorre, han acusado a la ex primera dama de no tomar conciencia de la fiesta en la Quinta de Olivos, un evento que ocurrió en pandemia mientras estaba la cuarentena estricta.

La postura de Yanina Latorre contra Fabiola Yañez

La opinión de la periodista la presentó en su programa de El Observador. Ahí, destacó que Yañez se victimizó por lo ocurrido en la Fiesta de Olivos durante su nota con Infobae.

“Se victimiza por el cumpleaños en la Quinta de Olivos y ella estaba toda vestida de lentejuela”, recalcó la panelista de LAM sobre la actitud Fabiola Yañez sobre la fiesta que tuvo durante la pandemia.

Seguidamente, Latorre sentenció que la gente aún no lograba sentir empatía por Yañez por la fiesta y que, por ello, la ex primera dama debió reconocer su error durante su entrevista.

Fabiola Yañez en el Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas junto con la exministra Ayelén Mazzina - Foto @fabiolaoficialok

“Es una de las cosas que más indigna la gente y por lo que creo que la gente no termina de empatizar con Fabiola. ¿No hubiera sido mejor que el otro día cuando le da la nota a Infobae diga: ´si me equivoqué´?”, reflexionó la periodista sobre la actitud que debió tener Fabiola sobre esa temática.

Respecto a este punto, determinó que la ex primera dama debió asumir la situación en vez de negarlo y victimizarse por lo sucedido.

El posteo de Fabiola Yañez luego de denunciar a Alberto Fernández.

“Hay que asumir (...) lo niega, se victimiza, se queja de que la criticamos, de los periodistas que la criticaron. Y al otro día, postea: entiendo al que no me perdonó. No pelo** pedimos perdón. No se le nota arrepentida”, concluyó Yanina Latorre sobre Fabiola Yañez.

Fabiola Yañez reveló quién sería la amante de Alberto Fernández

Desde otro aspecto, Fabiola Yañez presentó un documento de 20 páginas donde reveló más datos de su relación. Entre ellos, la relación extramarital que tuvo su expareja con Cecilia del Milagro Hermoso González, antigua directora general de Comunicación Digital.