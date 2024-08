Yanina Latorre estalló contra Julia Mengolini por sus dichos sobre la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

La denuncia que realizó Fabiola Yañez en contra de Alberto Fernández por violencia de género desató el escándalo en la política y en la sociedad. A raíz de eso, salieron a la luz videos y fotos de historias paralelas relacionadas al exmandatario con otras figuras públicas, una de ellas es Tamara Pettinato, quien se encontraba tomando cerveza en el despacho presidencial.

Desde que se conoció la denuncia y las posteriores fotos con los hematomas que evidencian la violencia ejercida por el expresidente hacia la ex primera dama. El caso generó repercusiones y repudio en la sociedad de todos los sectores.

Sin embargo, Julia Mengolini, militante y periodista, expresó en su programa de radio en Futurock: “Una cosa es la denuncia por violencia y esto es lo único importante y ojalá que se investigue de manera correcta y en profundidad. Lo que también quiero decir es que si seguimos viviendo en una república se presume la inocencia, es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo”.

“Cuando nosotras decimos ‘yo te creo hermana’ es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice ‘a mí me pasó tal cosa’, yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”, agregó la periodista.

Yanina Latorre apuntó contra Julia Mengolini tras sus comentarios sobre Fabiola Yañez

Los dichos de la famosa causaron fuertes repercusiones en las redes sociales y Yanina Latorre salió al cruce de Megolini en su programa de radio por El Observador 107.9. “El término, la figura presunción de inocencia, en la violencia de género no existía, Mengolini. Hablás de trayectoria; sos una burra, sos una mala comunicadora y una mala periodista. Y sos tan basura y tan hija de p*t* y por eso es mejor estar del lado de la vida de las Yanina Latorre, grasas, botineras y rubias, y de los Jonatan Viale, que no estamos ni operados, ni cobramos guita”, expresó con enojo Yanina Latorre.

“‘Hermana, te escucho, pero no te creo’, vas a tener que demostrarlo’ ¿Desde cuándo una mina tiene que demostrar que la fajaron? Además, te cansaste de decirlo vos cuando fue la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés, es uno de los delitos más difíciles de probar. Porque está el moretón en el momento y después el moretón se va”, agregó Yanina.

“¿Se puede ser tan hija de p*t* de meter la figura de presunción de inocencia porque se te cae el sistema y nunca más vas a ver un puto peso porque no tenes talento para nada Mengolini? Me das vergüenza Mengolini. La palabra mujer te queda demasiada grande”, comentó Yanina Latorre.