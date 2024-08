Diego Leuco contó que Alberto Fernández le dejaba mensajes a su papá y le respondió a Javier Milei

La denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género a Alberto Fernández, trajo varias historias paralelas de exmandatario, como son los encuentros que tenía con famosas, entre ellas Tamara Pettinato, con quien se reunió en el despacho presidencial a tomar cerveza. En la misma línea, Diego Leuco contó los recuerdos que tiene del expresidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Durante la transmisión al aire de “Antes que Nadie” el programa que tiene el periodista en Luzu Tv contó la experiencia que vivió cuando era adolescente con el funcionario político y el origen de su mala relación con el expresidente.

Diego Leuco contó las amenazas que Alberto Fernández le hacía a su padre

“Conozco a Alberto Fernández desde que tengo diez o 12 años, porque él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el mejor amigo de Néstor Kirchner y como se sabría, había una relación muy difícil con el periodismo crítico. Alberto Fernández era el encargado de llamar por teléfono a los periodistas para apretarlos”, contó Diego Leuco.

“Yo llegaba del colegio a los 10 años, ponía play en el contestador y se lo escuchaba: ‘Hijo de puta, te voy a matar, ¿qué estás diciendo?’ o algo por el estilo. Después cuando él se vuelve candidato a presidente yo he tenido muchísimas discusiones públicas con él. Una vez él subió un video donde yo estaba hablando y me ponían piñas que me pegaban en la cara cuando yo hablaba”, agregó el periodista.

“Me parece un tipo despreciable hace 22 años”, expresó Diego Leuco.

Luego se refirió a las críticas que recibió por parte de Javier Milei por llamarlo “cómplice” de Alberto. “Yo particularmente siempre tuve una posición crítica sobre Alberto Fernández, está escrito en el libro que publiqué con mi papá. Lo he dicho en todas las oportunidades. Lo ha dicho mi viejo también, es un poquito hartante que el presidente esté todo el tiempo respondiendo a los periodistas, criticando como si fuera que atrás de un comentario hay un sobre”, comentó el periodista.

“A mí no me amedrenta porque es la cuarta vez que tengo un intercambio con un presidente, cuando hablás de política te puede pasar. Si me parece que Javier Milei se extralimita con la manera en que se relaciona con los medios. No sé que le habrá molestado en sí. Es nuestro laburo”, agregó.

“Siempre a los presidentes les molesta, siento que Javier Milei está excesivamente atento a las cosas que dicen y hacen los periodistas. Y en general responde con una virulencia parecida a las de Alberto Fernández”, comentó Diego Leuco.