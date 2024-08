“Nos hubiésemos cuidado”: Fabiola Yáñez declaró que Alberto Fernández la presionó a abortar

El lunes 12 de agosto, Fabiola Yáñez ratificó su denuncia contra Alberto Fernández, su expareja y expresidente de la Nación Argentina, a través de un escrito de 20 páginas que relata múltiples hechos de violencia que vivió junto a él durante los 10 años de relación.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández se conocieron en 2013, en el contexto de que él estaba dando una charla como profesor, y ella, mientras estudiaba Periodismo en la Universidad de Palermo, asistió a la misma. Más tarde, Fabiola lo entrevistó y usó el material para su trabajo de tesis.

Un tiempo después, Alberto la invitó a tomar un café y luego, comenzaron una relación. En 2016, sellaron su vínculo a través del compromiso en París, Francia. La separación de la pareja se conoció en 2024, pero llevarían meses ya separados.

Alberto Fernández junto a Fabiola Yáñez y su hijo Francisco

Fabiola Yáñez sobre que Alberto Fernández la obligó a abortar

En una parte de la declaración de 20 páginas, Fabiola Yáñez contó que además del embarazo en 2021-2022 de Francisco, su primer y único hijo con Alberto Fernández, había quedado embarazada tiempo antes.

El relato de Fabiola Yáñez durante su relación con Alberto Fernández.

Durante 2016, al poco tiempo de convivir, Fabiola relató: “Nuevamente, apareció su deprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, me dijo: ‘Esto no puede pasar, estoy en shock’. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo”.

“No puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo”, le habría dicho Alberto. Frente a esto, la ex primera dama le respondió: “Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado”.

Fabiola Yáñez comentó que Alberto Fernández la obligó a abortar

“Hay que resolverlo, tenés que abortar”, explicó Fabiola, que le dijo Alberto, y ella cerró el relato diciendo: “Antes que lo hiciera, era tal su perversión que le dijo al hijo que estaba embarazada, para después responsabilizarme a mí del aborto”.