El tenso cruce entre Sol Pérez y Nancy Pazos en el debate de Gran Hermano: “¿Qué sabes vos?”.

Gran Hermano la está rompiendo desde que comenzó a emitir la nueva temporada ya que cada noche se registran 20 puntos de rating y el reality show se mantiene como uno de los temas más hablados de las redes sociales desde hace más de dos meses. El lunes 2 de enero se dio el debate con los analistas y una de las favoritas del público en Sol Pérez.

La última eliminada fue Coty Romero, la correntina de 20 años que fue tildada de “traidora” por hacerle la espontánea a Julieta Poggio y Daniela Celis, sus amigas dentro de la casa. Lo que más le molestó al público no fue la nominación de la joven, sino más bien la actitud que tomó luego de ir al confesionario.

Coty cuando se fue de la casa. Foto: Captura

Coty se sentó en el piso del estudio de Gran Hermano y enfrentó a los analistas, entre ellos a Nancy Pazos, que estaba de invitada y a Sol, que se encarga de replicar las opiniones que circulan en las redes sociales. Sin embargo, la ex “hermanita” quedó replegada por un tenso cruce entre las dos panelistas.

Coty en el debate de Gran Hermano. Foto: Captura

Sol Pérez le paró el carro a Nancy Pazos en Gran Hermano

Un tema que descolocó el debate fue una situación que protagonizó Ariel, uno de los participantes que ingresó en el repechaje. Sucede que el “hermanito” se cambiaba en el patio, delante de algunos compañeros, y la actitud no cayó nada bien en la casa. Nancy Pazos aseguró que fue mal visto por su obesidad, pero si se trataba de un miembro más delgado no iba a haber problema.

El look de Sol Pérez en el debate de GH. Foto: Instagram

Pero fue Sol Pérez quien salió al cruce y sostuvo que no tenía que ver con una cuestión de peso, sino de respeto que los participantes deben tenerse entre ellos. “Vos nunca sentiste dolor por eso”, lanzó Pazos filosa hacia Sol, quien estalló de furia. “Pero quién te dijo Nancy que yo no siento dolor, qué sabes vos lo que a mí me pasa en mi alimentación”, sostuvo Pérez.

“Me parece que meter a todos en la misma bolsa porque vos me ves que yo tengo un cuerpo porque voy al gimnasio, no puedo hablar porque no entiendo el sufrimiento”, dijo furiosa la ex chica del clima. “Creo que nadie conoce la historia de nadie, ni por lo que pasó cada uno”, aseguró la modelo.

Luego, habló sobre las percepciones que tuvo sobre su aspecto hace años atrás: “Yo tuve muchos problemas con la alimentación, por eso a mí no me gusta que se hable de los cuerpos de las personas”.