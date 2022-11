Sol Pérez posó con poca ropa y causó sensación entre sus fanáticos

Sol Pérez suele lucir su cuerpo en las redes cada vez que tiene la oportunidad, ya que se trata del resultado que dejó su arduo trabajo en el gimnasio y el esfuerzo invertido, y esta ocasión no fue la excepción.

Sol Pérez eclipsó a sus seguidores. Foto: Web.

La presentadora se fotografió frente al espejo luciendo solo un corpiño negro en la parte superior y un pantalón de jean tiro bajo -una tendencia que está volviendo con fuerza- en la parte inferior, lo cual le brindaba visibilidad al abdomen plano y ejercitado.

Sol Pérez al borde de la censura en Instagram. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, mantuvo el pelo suelto con solo unas ondas formadas sobre el largo para darle naturalidad y acentuar el tono de ‘entre casa’ que emitía su look.

Sol Pérez lució su cuerpo en las redes y causó sensación. Foto: Instagram

Qué participante de Gran Hermano es el favorito de Sol Pérez

La presentadora no solo está involucrada en el debate y en el análisis de las estrategias de los miembros de la casa del reality, sino que también comparte abiertamente su opinión con sus colegas.

Sol Pérez enamoró con su look para el debate de Gran Hermano. Foto: Instagram

Y en este caso, no temió decir el nombre del participante que considera su favorito: “Para mí la gran revelación es Julieta, pensaba que iba a pasar desapercibida, que no se iba a involucrar tanto. Me encanta y le pongo muchas fichas, no sé si va a llegar a la final, pero creo que es una buena jugadora”.