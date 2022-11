Sol Pérez sorprendió en Gran Hermano con un minivestido cut out, guantes y rodeada de mariposas.

Sol Pérez no deja de sorprender con sus looks en Gran Hermano. Es que cada vez que sale en pantalla, los televidentes detallan su outfit a profundidad y van a las redes sociales para comentar y compartir memes de sus cambios de look.

En esta oportunidad, la ex chica del clima volvió a sorprender con un estilo un poco más caribeño, demostrando que Pérez es una gran fanática del mar y del sol. Es que Sol lució un vestido estampado de la tendencia “cut out”, con guantes a juego.

Sin embargo, el detalle que se llevó todas las miradas estuvo en su pelo. La panelista recogió su cabello y lo adornó de muchas mariposas, tanto que parecía que la rodeaban formando una corona.

Sol Pérez Foto: Instagram

“Estoy enamorada de este look, ¿ustedes?”, consultó Pérez con sus más de 6.4 millones de seguidores en Instagram, quienes aprovecharon para elogiarla, aunque algunos dejaron ver que no estaban de acuerdo con este estilo.

Sol Pérez Foto: Instagram

Los memes de Sol Pérez por su look de mariposas en Gran Hermano

Como está pasando con cada aparición de Sol en el debate de Gran Hermano, los televidentes bromearon sobre el llamativo look que lució la exchica del clima.

Las comparaciones con “Effie” de los Juegos del Hambre y con los looks de lxs participantes de “RuPaul’s Drag Race” no se hicieron esperar, especialmente por el tocado de mariposas sobre su cabeza.

Sol Pérez Foto: Instagram

Es que desde que comenzó Gran Hermano, Sol ha sorprendido con varias pelucas y cambios de look bastante llamativos y que no pasan desapercibidos.