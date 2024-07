La suma que deberá pagar Yanina Latorre tras ser condenada en el juicio contra Ana Rosenfeld

Yanina Latorre es una periodista y panelista de espectáculos de 55 años, sumamente reconocida por su papel en “LAM”, un programa de chimentos de Argentina, actualmente transmitido por América TV. Por los dichos que realiza en sus diferentes programas, Ana Rosenfeld, la abogada argentina de 69 años, le inició un juicio.

Yanina Latorre fue demanda por Ana Rosenfeld y perdió el juicio Foto: Minuto Neuquén

En esta oportunidad, a través de “Socios del Espectáculo” (El Trece) comunicaron que Yanina Latorre había perdido el juicio contra Ana Rosenfeld, quien la había demandado por injurias contra ella en varias oportunidades. El 5 de julio se hizo público el veredicto del juez, quien comunicó que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 13: “Resuelvo condenar a Yanina Arruza, profesionalmente conocida como Yanina Latorre”.

Cuánto deberá pagar Yanina Latorre tras perder el juicio contra Ana Rosenfeld

“Como autora responsable del delito de injurias cometido en formas reiteradas a pagar la multa de 20 mil pesos”, dice en la resolución de la causa. Es decir, Yanina Latorre deberá pagar $10.000 por cada una de las causas que fue demandada.

La palabra de Yanina Latorre, tras ser condenada por el juicio con Ana Rosenfeld

En “LAM” (América) Yanina Latorre habló, tras ser condenada por el juicio con Ana Rosenfeld, y comunicó que junto a su abogada van a apelar y contó lo que le expresó su representante: “Vamos a ir al Recurso de Casación, y lo hago por vos y por tu dignidad, y tu profesión. En casación hay una jurisprudencia que defiende mucho la libertad de expresión y a informar”.

Y luego contó: “A mí se me está condenando porque yo conté las cinco causas que ella tiene con sus clientas, las cuales la demandan. Yo conté lo que sucedía con las causas. Yo no tengo la culpa y ella lo toma como una injuria. Yo opiné sobre ella, no inventé algo”.