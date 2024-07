La filosa respuesta de Yanina Latorre a los ataques de Furia de Gran Hermano 2024: “¿Quién sos?”

Furia fue uno de los personajes más destacados de Gran Hermano 2024. Sus peleas, personalidad elocuente y estrategia la posicionaron como una de las candidatas a ganar la edición.

“Déjame tranquila, hice todas las cosas bien, bolud*. Si tanta envidia te genero, no me jo***”, le espetó la exhermanita a Virginia en una de sus disputas.

Ahora bien, pese a conformar uno de los fandoms más poderosos de la edición (los furiosos), la hermanita no logró llegar a la final y fue eliminada por Martín. Sin embargo, esto no evitó que siguiera generando polémicas fuera de la casa.

En esta disputa, la “víctima” es Yanina Latorre, a quien le recomendó que se lavara los dientes porque olían a mier** (haciendo alusión a lo mal que habría hablado de ella).

“Bueno ya está, ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita. Bueno, loco, ya está, déjame vivir (...) Si me van a dejar sabes ¿por qué? Porque ya no tienen más de qué hablar. Yanina Latorre lávate los dientes, porque tenés un olor a mierd* en la boca. Lávate los dientes, amiga”, expresó Juliana contra Latorre en el programa Se Picó en república Z.

Tras sus dichos, los fanáticos le pidieron a la angelita que respondiera. Fue así como la periodista decidió comunicar su postura en su programa de radio en “El Observador”.

La respuesta de Yanina Latorre a los dichos de Furia de Gran Hermano 2024

El suceso ocurrió antes de culminar su programa en “El Observador”. Allí, aseveró que no le ofendió dado que consideraba que Juliana era una persona que no “existía” en mundo del espectáculo.

“Ni siquiera me ofende (entre risas). Me pidieron todos un descargo, un descargo, viste que lo mío es un descargo. ¿Qué descargo voy a hacer de una persona que no existe?”, expresó la contadora pública de forma incrédula.

Seguidamente, Latorre determinó que Juliana se agrandó por su participación en Gran Hermano 2024, al punto de creerse Diego Maradona. Y esto habría sucedido, según la panelista, por el fanatismo de Gastón Trezeguet y Laura Ubfal.

Yanina Latorre y Furia, enfrentadas. (Fotos: captura de pantalla)

“¿Quién es Furia? Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con el casi 70% de los votos en contra. Desde que salió de la casa, entre Laura y el pelo**** chu** conc** y pi** de Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna. Ella habla en tercera persona, ¡Se compara con Maradona!”, aseveró la angelita sobre la actitud de Furia tras su salida de la casa.

Finalmente, Yanina Latorre le espetó que soportara la crítica ajena y que se iba a lavar los dientes porque el mal olor solo lo tenía al nombrarla.

Foto: captura pantalla.

“Furia ¿Qué hiciste? ¿Quién sos? Bancate la opinión ajena. Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes, porque tengo olor a mier** cuando la nombro. Bye”, cerró la angelita de forma ácida.