Furia de Gran Hermano 2024 amenazó a Ariel Rodríguez Palacios: “Te vas a quedar sin...”

Juliana “Furia” Scaglione fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 y obtuvo el sexto puesto en la competencia. De todas maneras, fue una de las jugadoras más importantes de la edición y una de las grandes protagonistas.

Furia de Gran Hermano 2024 es una de las personalidades del momento

Furia conquistó a la audiencia y se ganó múltiples fanáticos, pero también generó repudio y estuvo en el centro de la polémica por su accionar dentro de Gran Hermano 2024. A casi un mes de su salida, la participante continúa generando revuelo, y en este caso, apuntó contra un conductor de Telefe.

Hasta el momento, Furia no pudo hablar con Mauro fuera de la casa, el participante que fue su pareja en un tramo de la competencia y luego, quedó eliminado, tras una intensa semana de peleas con ella. Pero, en el pase de “A la Barbarrosa”, programa en el que estaba Mauro, con “Ariel en su salsa”, programa en el que estaba Furia, ambos participantes tuvieron un fuerte ida y vuelta.

El tenso ida y vuelta entre Furia y Mauro de Gran Hermano 2024 Foto: Web

Por lo cual, a Furia le molestó haber tenido un cara a cara con Mauro en el medio de un pase entre dos programas de Telefe. Cabe recalcar que es algo habitual entre los mencionados programas de televisión.

Furia se enojó con Ariel Rodríguez Palacios y lo amenazó

En esta oportunidad, Furia se presentó en “Se picó”, el programa de streaming de “República Z”, y mostró su descontento con lo que había pasado en “Ariel en su salsa” y con Mauro. Dicho programa se transmite desde junio de 2022 y es conducido por Ariel Rodríguez Palacios, un cocinero argentino de 56 años.

“Justo fue al programa de Ariel, que es amigo de Georgina, ya lo sé, sos un idiot*. Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Está loquísimo, tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa”, dijo Furia contra Ariel en “Se picó”.

“Vos te quedas sin tu programa de cocina, no me falten el respeto”, agregó Furia y finalizó contando lo que le había molestado: “Exponen a Mauro cuando yo tengo derecho a hablar con él a solas y ese momento aún no llegó”.