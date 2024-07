La fuerte acusación de Mauro contra Furia y la producción de Gran Hermano 2024: “Lavado de imagen”

Mauro D’Alessio y Furia Scaglione fueron dos participantes de Gran Hermano 2024, que se conocieron dentro de la casa y comenzaron una relación amorosa para las cámaras. A las semanas, iniciaron las peleas y protagonizaron fuertes cruces que determinaron la separación y la eliminación de uno de ellos.

Mauro y Furia, del amor al odio en pocas semanas

La relación entre Mauro y Furia no terminó bien dentro de la casa, y una vez afuera, Mauro confesó que no le gustaría tener un vínculo con su compañera del reality. Un mes más tarde, con la salida de Furia, se reencontraron afuera de la casa y protagonizaron varios cruces.

En esta oportunidad, cuando Telefe realizó un pase entre dos programas, “A la Barbarrosa”, donde estaba Mauro, y “Ariel en su salsa”, donde estaba Furia, la expareja de Gran Hermano 2024 protagonizó un fuerte ida y vuelta.

La fuerte crítica de Mauro para Furia de Gran Hermano 2024

En primer lugar, Mauro señaló que no está enojado, pero explicó: “Hay un montón de cosas que tuve que tolerar y ahora se justifica con que es un juego”, y Furia le respondió: “Siempre fue un juego, el tuyo también”, y el participante le dio la razón con ironía.

Luego, Mauro realizó una fuerte acusación contra Furia y la producción del reality: “Está todo bien, pero hay lavados de imagen que no voy a comprar. No es creer en su bondad, ella siempre dijo dentro de la casa que tenía tantos fans porque se mostraba tal cual es, y ahora sale afuera y se contradice, y dice que es todo juego”.

Para finalizar su teoría, Mauro recalcó: “La lavada de imagen que te quieren hacer y la que vos te querés hacer, no la voy a comprar. Está justificando todo lo que hizo con que es juego y que ella no es así, en realidad. Pero, después le decís algo que no le gusta y ya salta”. Teniendo en cuenta los fuertes de enojo de Furia en vivo en los debates del reality.