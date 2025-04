La dura confesión de Martita Fort sobre el grave problema de salud que padece: “Tengo afectada la mitad de mi cuerpo”

En una entrevista cargada de emoción y sinceridad, Martita Fort, hija del icónico empresario y mediático Ricardo Fort, se animó a compartir un aspecto poco conocido de su vida que la ha acompañado desde su nacimiento. La joven reveló que padece hemiparesia, una condición neurológica que afecta la movilidad de la mitad derecha de su cuerpo.

A lo largo de la conversación, Martita se mostró abierta y reflexiva al hablar sobre cómo ha aprendido a convivir con esta condición, enfrentando desafíos desde pequeña y adaptándose a diferentes situaciones en su día a día. Su testimonio no solo conmovió a la audiencia, sino que también sirvió para visibilizar una realidad que muchas personas atraviesan en silencio.

Con una fortaleza heredada de su padre y una determinación admirable, Martita dejó en claro que su condición no ha sido un obstáculo para alcanzar sus sueños, sino una parte de su historia que la ha convertido en la persona que es hoy.

Cuál es el problema de salud que padece Martita Fort

“La hemiparesia es algo con lo que nací. Básicamente, cuando un bebé nace y pasa unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas”, expresó con la voz teñida de recuerdos y una actitud serena, pero decidida. Luego, dio detalles de esta extraña condición: “En mi caso, fue en el lado derecho, por lo que tengo afectada la motricidad y la movilidad de la mitad de mi cuerpo”.

Lejos de adoptar una postura de víctima, la joven de 21 años resaltó la rápida reacción de su familia ante la situación. En particular, destacó el papel fundamental de su padre, quien no dudó en hacer a un lado sus compromisos para encontrar a los mejores especialistas, tanto en el país como en el extranjero, con el fin de garantizarle la mejor atención médica.

“Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá se movió como un león para encontrar a los mejores médicos, logré recuperar bastante. Hice —y sigo haciendo— mucha kinesiología. Es un trabajo constante, que no termina nunca, pero depende mucho del grado de afectación y el tiempo que pasó hasta que se comenzó el tratamiento. Es algo fuerte, sin duda, pero también es parte de mi historia”, expresó con esa mezcla de vulnerabilidad a Angie Landaburu.

Con la sensibilidad que la caracteriza, Landaburu le preguntó a Marta si creía que esta condición había marcado su personalidad y su desarrollo. Sin titubear, la joven respondió con la honestidad de alguien que ha atravesado el dolor y lo ha convertido en una valiosa lección de vida. “Sí. Yo siento que, por suerte, lo que me pasó fue duro, sí, pero también podría haber sido mucho peor. Me lo normalizaban tanto en casa que yo no me sentía diferente a mis compañeros”.

A lo largo de la entrevista, la joven modelo evocó con ternura y un matiz de nostalgia cómo fue crecer con una condición que requería tratamientos constantes. Recordó sus primeras visitas a Fleni, el reconocido centro de rehabilitación neurológica, y cómo su familia se esforzaba para que cada consulta o sesión de kinesiología no se sintiera como un castigo, sino como parte de una rutina llevadera, siempre acompañada de gestos amorosos. “‘Después del estudio, te compramos un sandwichito’ o ‘Vamos a ver ropa, así te distraés’, así no me jodía tanto… Al revés, me ayudaba a forjar mi personalidad”, relató.

Sobre cómo afrontar esta delicada situación, explicó: “Me ha tocado pasar situaciones que quizás si yo hubiese tenido una personalidad un poco menor, no las hubiese afrontado de la manera en que las afronté. Yo creo que por mal o bien eso me forjó bastante eso y hay que tener fuerza”, concluyó.