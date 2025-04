Los accesorios como las carteras, cintos o zapatos de lujos en general tienen un costo elevado que muchas personas no pueden acceder a comprar. Por eso, los fanáticos de estos productos de primera línea esperan las ofertas de descuentos, días especiales u outlet de rebaja para comprar sin gastar una fortuna.

Prüne es una marca argentina de carteras, calzados, accesorios y abrigos de gran prestigio en el mercado de la ropa. La línea tiene locales en los shoppings y sus precio son elevados. Sin embargo, hay descuentos exclusivos apto para todos.

El outlet de marca de carteras que tiene descuento del 50 y 70% off

La usuaria de TikTok @ahorrandoconanabella mostró el outlet de Prüne con precios bajos y accesibles para comprar los productos de la marca.

Cuáles son los precios del outlet de Prüne

Algunos de los precios que mostró la influencer en ahorro son:

Zapatillas desde $39.900

Camperas de $85.000

Zapatos desde $69.900

Botas de $85.000

Carteras desde $59.000

Botas de caña alta a $98.000

Botas caña corta a $79.900

Bikinis y enterizas desde $39.900

Suéter desde $49.900

Y descuentos de hasta 70% de descuento en el local. Además de las billeteras y sobres a un 50% off del precio original. Un precio considerable teniendo en cuenta el valor de los productos de la marca ubicados en un local normal.

El outlet de marca de accesorios que tiene descuento del 50 y 70% off

¿Dónde queda el outlet que vende carteras de primera marca a un precio accesible?

El local de outlet de Prüne con descuentos de hasta 70% queda en el shopping de Soleil ubicado en la calle Olazábal 2650 en Boulogne Sur en el partido de San Isidro.

Se trata de un local con descuentos a productos que salen de estación y que son seleccionados especialmente.

“Feria outlet up to 70% off en selected items”, señala el cartel de entrada al local de Prüne. Allí se encuentran productos de esta temporada u otros de ediciones anteriores que se puede combinar y volver a usar.