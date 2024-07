Yanina Latorre apuntó contra Natalie Weber por el escándalo de los carpinchos en Nordelta

El conflicto entre los residentes de Nordelta y los carpinchos que habitan la zona resurgió con fuerza, especialmente después de que Natalie Weber, durante un móvil para el programa Desayuno Americano (América TV), expresó su frustración por la presencia de estos animales en su propiedad.

La modelo mostró cómo tuvo que instalar cercos en su jardín para evitar que los carpinchos ingresaran desde el lago, lo que generó una ola de críticas, entre ellas las de Yanina Latorre, conocida por no guardarse sus opiniones.

Natalie Weber le respondió a quienes la criticaron por sus declaraciones sobre los carpinchos en Nordelta. (Foto: captura de pantalla)

“Natalie Weber enloqueció. Hizo un móvil, se quejó de los carpinchos y cercó su casa, lo cual no está bien porque les impide llegar al agua”, declaró Latorre. “Yo entiendo los dueños que tienen terrenos millonarios en Nordelta. Ser millonario te trae problemas” añadió, dejando claro su desacuerdo con las medidas tomadas por Weber.

La dura respuesta de Yanina Latorre a Natalie Weber

Latorre fue más allá en sus críticas, señalando que la urbanización de Nordelta se construyó sobre el hábitat natural de los carpinchos, un proyecto impulsado por el empresario Eduardo Costantini hace tres décadas. “Hay un hijo de pu… que se agarró los terrenos, los loteó no sé de qué manera y los vendió en el hábitat natural de los carpinchos”, comentó, subrayando que los verdaderos invasores son los humanos, no los animales.

Además, Latorre argumentó que las rejas instaladas por los vecinos solo agravan el problema, ya que los carpinchos necesitan acceder al agua y al pasto para sobrevivir. “Natalie Weber hizo un dramón. Ayer me escribió y me dijo que los ama y que habló en defensa de ellos”, aseguró la periodista y arremetió: “La verdad es que no los defendiste mucho porque pusiste una reja”.

La circulación de carpinchos vuelve a crecer considerablemente por las bajas temperaturas. (Gentileza Clarín)

La discusión se intensificó cuando Latorre propuso una solución alternativa: trasladar a los carpinchos a una reserva natural como los Esteros del Iberá, donde podrían vivir sin interferencias. “El debate es que están en el hábitat natural de los carpinchos. Si no, tendrían que agarrar y llevarlos a los Esteros del Iberá”, concluyó.