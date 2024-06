Natalie Weber contó la tremenda experiencia de su hija: cómo cayó en un peligroso chat

Natalie Weber, modelo y esposa del futbolista Mauro Zárate, compartió en el programa Desayuno Americano (América TV) una experiencia angustiante que vivió su hija al caer en un chat de pedofilia. La revelación se produjo en un contexto de creciente preocupación por casos de trata de personas y explotación infantil, como la reciente desaparición de Loan en Corrientes.

La última foto. Así vestía Loan el día de su desaparición. (Gentileza: Noticas Argentinas)

Un grupo de WhatsApp perturbador al que agregadron a la hija de Natalie Weber

Weber relató que descubrió la situación el lunes por la noche, tras llevar a su hija a gimnasia artística. “Tenemos un chat de mamás, y una de ellas advirtió sobre estos grupos de WhatsApp que están creando una red de pedófilos. Los pedófilos añaden a los niños como administradores para que sumen a sus contactos hasta llegar a mil miembros”, explicó la modelo.

Mauro y Natalie junto a sus hijos. Foto: Gentileza

Su hija fue añadida a uno de estos grupos por un compañerito, lo que no levantó sospechas inicialmente. “No la reté, me di cuenta de que no tiene herramientas para enfrentar estas situaciones. Me senté y hablé con ella. Luego, el colegio hizo un gran trabajo y mi hija decidió por sí misma que no estaba preparada para tener Instagram”, agregó Weber, destacando la importancia de la comunicación y la educación en estos casos.

Las reglas del siniestro grupo al que añadieron a la hija de Natalie Weber

El grupo en cuestión, llamado “Unan gente hasta llegar a más de mil”, tenía reglas estrictas y perturbadoras para sus miembros. Según Weber, las normas incluían:

Mandar stickers cringe o inapropiados: Dos advertencias llevaban a la expulsión. Mandar pornografía: Expulsión directa. Spamear: Dos advertencias resultaban en expulsión. Causar peleas: Dos advertencias resultaban en expulsión. No desubicarse con las malas palabras. Expulsar a menores de diez años del grupo. No usar “XD”: Una advertencia. No dar cringe: Una advertencia. No añadir gente mayor de 15 años. No insultar a los administradores tras una expulsión.

Natalie Weber contó la fea experiencia que envió su hija. Foto: Gentileza

Durante el programa, Sebastián Bortnik, especialista en grooming, ofreció una visión más profunda sobre cómo operan estos grupos de pedófilos y proporcionó consejos para proteger a los niños en el entorno digital. Bortnik enfatizó la necesidad de una vigilancia constante y la educación tanto de los padres como de los menores para evitar caer en estas trampas.